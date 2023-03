Investiga Función Pública ‘caja chica’ de Corral

Chihuahua.– La Secretaría de la Función Pública investiga la “caja chica” utilizada por el Gobierno de Javier Corral luego de que la gobernadora Maru Campos diera a conocer que no se registraron todos los ingresos del Estado, principalmente los provenientes de casetas de peaje y del pago de algunos derechos como actas de nacimiento o defunción.

Así lo informó el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, quien dijo que debido a esto se creó la Ley Estatal de Derechos en la que se establece en Unidades de Medida y Actualización (UMA) todos los pagos que se tienen que realizar por derechos y obligaciones.

“Había una ‘caja chica’; no se contabilizaba de casetas de peaje, de los derechos de las actas de nacimiento, defunción, inscripciones, poner en orden todo esto, porque al final de cuenta si se llevaban 10 pesitos, ahora esos diez pesitos entran a caja y es lo que nos ayudó a hacer que este año tuviéramos un presupuesto no deficitario, hicimos que sonara en la caja lo que antes no sonaba”, dijo la gobernadora Maru Campos.

El secretario de Hacienda manifestó que esto es parte del trabajo que se ha realizado desde que asumieron la administración estatal, en donde había un descontrol en el manejo de los ingresos del estado, así como en las finanzas estatales, debido a que no había un registro puntual de cada uno de los ingresos y por lo tanto no se tiene establecido el fin de ese recurso.

En este sentido, manifestó que es parte de las auditorías que efectúa la Secretaría de la Función Pública para que se establezcan las sanciones a las que serán sujetos quienes resulten responsables de este desaseo financiero que se tuvo.

Recordó que fue el 31 de diciembre del 2021 cuando entró en vigor la Ley de Derechos del Estado de Chihuahua, en la cual quedan debidamente establecidos los costos por derechos y obligaciones de los contribuyentes y se establece el cobro con base en la UMA y con esto se evitan los cobros a discreción, y sobre todo se establece un control sobre los pagos que se realizan ante la hacienda estatal.