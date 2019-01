Invasiones destapan corrupción y burocracia

Ciudad Juárez— La invasión de cientos de viviendas abandonadas en el fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado (PCE) en Chihuahua y la vandalización de más de 700 casas en Juárez han puesto al descubierto una amplísima gama de irregularidades con raíces en la corrupción y burocracia que no ha podido vencer, en más de dos años de gobierno, la actual administración que encabeza Javier Corral Jurado. La Fiscalía General del Estado tiene abiertos expedientes por delitos relacionados con este tema.

La recuperación de las casas, anunciada desde febrero de 2017, es poco menos que imposible debido a que PCE no ha seguido el proceso para repararlas y venderlas, según declaraciones del director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), Carlos Borruel, poniendo en riesgo 383 millones de pesos pagados como anticipo a la constructora Casas Grandes S.A. de C.V, a la que se favoreció en el proceso de adjudicación de la obra, de acuerdo con revisiones de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Además del grave problema de déficit de vivienda que reflejan las invasiones en las unidades habitacionales abandonadas, la Auditoría Superior del Estado aportó otro dato importante en este rompecabezas: Pensiones no tiene facultades para construir vivienda, es decir, no es de su competencia. He ahí los resultados.





Investigan desfalco de 300 mdp en Pensiones

La Fiscalía General del Estado ha integrado carpetas de investigación por el desfalco de más de 300 millones de pesos en contra de Pensiones Civiles por la construcción de cientos de viviendas de interés social en cinco municipios de Chihuahua.

De manera extraoficial, empleados de la FGE corroboraron que a partir de las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado y como parte de la operación Justicia para Chihuahua hay indagatorias en contra de exservidores públicos.

En las investigaciones, se señaló, hay elementos de prueba como las licitaciones a modo, la falta de entrega de las obras, así como la carencia de bitácoras y mecanismos de rendición de cuentas de la construcción de las viviendas de interés social.

El Diario buscó al fiscal general César Augusto Peniche Espejel para conocer cuántas carpetas de investigación se han integrado por las irregularidades detectadas en el caso de las viviendas construidas por PCE durante la administración del exgobernador César Duarte, sin embargo el funcionario no respondió a la solicitud de entrevista.

De acuerdo con las fuentes, el desfalco en PCE tiene como investigación, entre otros, a Marcelo González Tachiquín, exdirector de la institución.

“Hay cuando menos una carpeta en su contra por el caso de las viviendas, además de lo del Plan Villa, pero desconocemos cuándo vaya a solicitarse el ejercicio de la acción penal”, refirió uno de los funcionarios consultados.

Actualmente, González Tachiquín enfrenta dos procesos penales en su contra. El primero, de causa penal número 20/2019, en el que se le acusa de haber “fingido” procedimientos administrativos para la “entrega de apoyos por los festejos del Día del Maestro y la Educadora por un total de 1.7 millones de pesos.

El exfuncionario también enfrenta la acusación de la causa penal 11/2019 por la comisión de presunto peculado por 23.2 millones de pesos, desviados desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, de la que también fue titular.

De concretarse la acusación por el desfalco en Pensiones Civiles, el exfuncionario acumularía tres procesos, al igual que otros exservidores públicos que enfrentan diferentes causas penales por desvío de recursos públicos.

Constructora Casas Grandes SA de CV, indicaron, estaría también involucrada en las investigaciones, debido a que la empresa incurrió en prácticas que se presumen ilegales, como la obtención de las bases de licitación días antes de la fecha fijada por PCE.

Desde la revisión del ejercicio presupuestal 2016, la Auditoría Superior del Estado detectó diversas irregularidades cometidas por PCE en el “Programa de Vivienda de Pensiones Civiles del Estado”.

Una de las primeras observaciones realizadas por el órgano fiscalizador fue que la entidad no contaba con facultades para la construcción de vivienda, al no ser la dependencia estatal destinada para ese fin.

Sarahí Leyva, vocera de PCE, dijo que este año terminó el convenio entre el organismo y la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), para atender el problema de los cientos de casas que se construyeron y remodelaron durante la pasada administración.

Por ello, explicó, PCE volverá a hacerse cargo de las gestiones para conseguir que las viviendas sean adquiridas.

Hacia mediados de 2015, cuando se había firmado ya el contrato entre PCE y Constructora Casas Grandes, todavía no había proceso de asignación de créditos para la adquisición de viviendas, informó el organismo a través de la solicitud de transparencia de folio 007442015.

Leyva dijo que hasta ahora todavía no existen reglas aplicables para la compra de las casas, construidas o remodeladas en los municipios de Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Juárez y Delicias.

La ASE detectó en revisiones hechas a PCE respecto de los ejercicios presupuestales 2016, 2017 y 2018 que el organismo había dado trato preferencial a la constructora ganadora del contrato, en detrimento de otros proveedores.

Por ejemplo, detalló la ASE, Constructora Casas Grandes SA de CV fue inscrita al proceso de licitación pública el 24 de abril, seis días antes de la presentación y apertura de propuestas, lo que contravino la convocatoria.

De acuerdo con datos de la ASE, el desfalco sería cercano a los 383 millones de pesos pagados ya a la constructora por concepto de anticipos.





[email protected]