Inútil, parque improvisado del ‘Caballo’ Lozoya

Chihuahua.– Vecinos de la colonia Punta Oriente calificaron como inútil el espacio que fue acondicionado para una especie de parque en donde había una casa, que supuestamente era utilizada como picadero y el excandidato a la gubernatura, Alfredo “El Caballo” Lozoya, mandó derrumbar para poner unas juegos, pero esto no ha beneficiado a las personas de la zona.

El predio está ubicado en calle Punta del Mulato número 9533 de dicho sector, en un espacio de 120 metros donde se instalaron columpios, una resbaladilla, un pasamanos, así como una especie de portería con un tablero de basquetbol.

No obstante, los juegos están maltratados, el tablero no tiene aro, la zona está vandalizada y el terreno donde pusieron pedrería se encuentra desbordado y con hules negros a la vista.

“Yo preferiría que lo quitaran. Nadie juega y lo único que hacen los niños es agarrar las piedras y lanzarlas a la calle, no usan estos aparatos. No sé por qué lo pusieron donde había una casa, se ve raro y no se usa. Es inútil”, comentó Simón, vecino adulto mayor.

Otro aspecto es que donde está el resbaladero, la parte más alta está al mismo nivel del techo de la casa contigua, por lo que es totalmente fácil brincar los 40 centímetros que los dividen; esto ocurre igual con el pasamanos a la otra casa.

En la parte posterior está una vivienda sin habitar, pero es evidente que suelen juntarse personas para alguna fechoría, según comentaron algunos colonos.

“Yo creo que esto trae más problemas. No vemos en qué benefició. Ahí los malandros se brincan”, comentó Loretta, quien vive en la misma calle y además denunció las fallas en el alumbrado público.

Los arbotantes han sido vandalizados, al igual que viviendas y equipamiento urbano.

Fue el año pasado, cuando se encontraban en campaña, que el exaspirante por el partido Movimiento Ciudadano acudió a presenciar la demolición de la vivienda con la promesa de poner un parque; al igual que “El Caballo”, Miguel Riggs Baeza, excandidato a la alcaldía de Chihuahua por la misma fuerza política, acudió a presenciar y comprometerse a continuar con acciones en beneficio de los vecinos de la colonia.