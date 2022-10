Inundaron lluvias más de 20 viviendas

Nuevo Casas Grandes.— La tormenta que azotó la tarde del lunes, dejó una secuela de inundaciones, más de 20 viviendas afectadas en varias colonias al sur de la ciudad, daños materiales en techos, paredes y vehículos, confirmaron ayer las autoridades de Protección Civil que durante horas estuvieron asistiendo a la población.

“Las tormentas se calmarán un día pero hay pronóstico de que a partir del jueves y hasta el domingo hay que tener mucha precaución porque seguirán las lluvias, por lo que recomendamos a la ciudadanía que tenga sus casas aseguradas en sus techos e infraestructura”, señaló el director del Departamento de Bomberos y Protección Civil, Christian Ontiveros Dórame.

Una de las principales recomendaciones que dio el comandante de Protección Civil, fue no levantar las tapas de alcantarilla, ya que la población no está haciendo caso a que eso no soluciona las inundaciones en las calles, y sólo crea más problemas ejerciendo sobrepresión al drenaje y haciendo que las aguas negras se regresen a los domicilios.

De las colonias más afectadas, Ontiveros Dórame señaló a la Colosio, Nuevo Triunfo, Héroes de la Reforma y otras de la periferia, indicando que de las viviendas afectadas, dos de ellas sufrieron daños considerables, una de las cuales hasta se le vino abajo el techo del baño, y a la otra se le agrietó la pared.

Asimismo, se estuvo asistiendo a varios automovilistas que se quedaron varados entre las calles anegadas y en los caminos a la orilla de la ciudad, donde incluso las unidades de Bomberos sufrieron caídas en desniveles y por momentos también estuvieron en problemas.

“Lo más importante para la comunidad es que esté preparada y asegure sus techos, sus paredes, sus propiedades en general, porque el mal clima seguirá en los próximos días y de acuerdo con el Servicio Meteorológico, hay pronósticos de lluvias hasta el próximo domingo”, indicó Christian Ontiveros.

Por último, añadió que durante la tormenta en la que hubo fuertes vientos y granizo, se registraron 26 milímetros de lluvia en sólo una hora, por lo que las calles de la ciudad se inundaron de inmediato y las colonias de la periferia sufrieron más esa acumulación de agua.