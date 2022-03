Intervendrá la UIF a financieras irregulares

Chihuahua.— El presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua, Héctor Sada, dijo ayer que se puede esperar una “pronta intervención” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para investigar a las financieras irregulares.

Esto, una vez que la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) advirtiera que las empresas Vitas Consulting, Yox Holding, Era Capitalinver, Franquicias Millennium y Consorcio Bainet, no pueden recibir depósitos.

La investigación de la UIF sería para conocer sus operaciones y saber de dónde vienen dichas inversiones, y si continúan recibiendo efectivo pueden ser sujetas a fuertes multas e incluso demandas penales, señaló el líder bancario.

Planteó que aún y sin haber leído lo que dicen los contratos de esas empresas, le han comentado que tiene letras chiquitas donde se advierte que quienes invierten son considerados como accionistas, y si no hay utilidades, participan en el quebranto. “Parece que esa es la letra chiquita de los contratos, yo no lo he visto, pero me han contado”.

El banquero enfatizó que la gente debe leer muy bien los contratos cuando invierte su dinero en una empresa, y todo parece indicar que esa es la situación, que los inversionistas participan como accionistas y le apostaron al riesgo.

Apuntó que en ese sentido hasta la Fiscalía General del Estado no le ha querido entrar al toro. “Le ha sacado la vuelta por lo mismo” y no avanzan las demandas, dijo.

Héctor Sada apuntó que ve difícil que la gente recupere su inversión, si hubo quebranto en las operaciones de la financiera.

El presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua consideró que si personas de buena voluntad recurran a esas financieras, se debe a falta de conocimiento, de información de los planes, programas y paquetes de los bancos y del porqué se manejan así.

De esta forma, se entendería que arriba de la tasa promedio del cinco por ciento que ofrece la banca sin riesgo por una inversión, tiene un mayor peligro, ya que no hay ahora negocio alguno que pueda generar el 10.5, 9.0 u 8.0 por ciento de interés, como lo ofrecen esas financieras.

Reiteró que no ha visto un contrato de las financieras que están ahora demandadas por incumplimiento de pago, pero lo que sí le han dicho es que los inversionistas son considerados como accionistas y afrontan también el riesgo o quebranto.

Mencionó que en las financieras hay mucho dinero en juego, entre las cuales, habría que ver el tipo que es y de dónde se origina, ya que los depósitos que se recibían eran en efectivo y se mandaban de inmediato a las cuentas concentradoras, las cuales, al parecer estaban fuera de la norma.

Héctor Sada apuntó que lo que la Asociación de Banqueros de México ha pregonado siempre es que las financieras si tienen permiso, lo sea para prestar, no para captar, porque tendrían que tener una autorización como banco y todas las certificaciones debidas, lo cual, a su parecer, no lo tienen.

Finalmente, indicó que algunas de las firmas que se mencionan ya “están pistoneando, batallando para pagar, y si siguen captando estará en peligro la misma inversión y el crédito, por lo que ojalá que se solucionen las cosas a favor de la gente que invirtió su dinero sin conocer de este tema, porque desde donde se vea es un fraude y merece una pena”.