Intervendrá CNB en búsqueda de 13 migrantes

Ciudad Juárez.— La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a Derechos Humanos de Chihuahua (FEVDH) analizarán el contexto de las desapariciones de migrantes en el desierto de Chihuahua para presentar un plan de acciones, informaron ayer a los familiares de los 13 migrantes mexicanos que fueron privados de la libertad el pasado 25 de septiembre en Coyame del Sotol.

“¡Exigimos resultados! Somos 13 familias que no sólo somos víctimas de desaparición forzada, también somos víctimas de un sistema decadente y corrupto. Queremos que quede claro que son migrantes en busca de un mejor futuro que su propio estado no ofrece, ése fue su único error. No son delincuentes”, señalaron los familiares tras reunirse con la titular de la CNB, Karla Quintana.

La primera reunión que sostuvieron con la CNB fue el pasado 10 de diciembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el estado y se acordó volver a tener otra reunión durante enero, que fue cancelada porque su titular enfermó de Covid-19, por lo que se llevó a cabo ayer en la capital del estado.

“Pero es lo mismo, no hay nada, no hay avances”, lamentaron los familiares, a quienes dijo que en tres días les daría información sobre las acciones que llevará a cabo la CNB, además de que analizará el modus operandi de las desapariciones de migrantes en Chihuahua, debido a que en la reunión privada también estuvieron presentes familias de otros migrantes desaparecidos en su camino hacia Estados Unidos.

El grupo de 13 hombres que fueron privados el 25 de septiembre en una brecha entre Coyame del Sotol y el poblado Lomas de Arena está conformado por los chihuahuenses José Luis Pallares, de 47 años de edad; Javier Ricardo López Rodríguez, de 38; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Lorenzo Abraham González Mendoza, 39; Benigno Alberto López Castro, de 36; Luis Carlos Islas Villegas, de 30; Alán Ricardo Salas Torres, de 22; y Daniel Villa Rascón.

También formaban parte del grupo Elías Girón Mateo, de 31 años, habitante el Estado de México, y Rodolfo Guzmán González, de 32 años, originario de la ciudad de Santiago de Querétaro, así como dos hombres de 33 y 37 años de edad, cuyos familiares han pedido a las autoridades reservar la identidad por motivos de seguridad.

“Son 131 días (hoy suman 132) que no sabemos nada de nuestros familiares. Hasta ahorita es poca acción, nulos resultados y operativos fallidos de parte de la Fiscalía y autoridades correspondientes. Denunciamos públicamente que a pesar de haber pasado más de cuatro meses de su secuestro, seguimos sin saber absolutamente nada de ellos”, señalaron ayer los familiares, quienes por temor pidieron omitir sus nombres.

‘Tú vete’

Entre el grupo de migrantes se encontraba un adolescente de 14 años de edad, quien narró a las autoridades que fueron detenidos por un convoy integrado por tres camionetas.

El menor relató que a él también lo subieron, pero luego le dijeron “tú vete”, y mientras él huía escuchó disparos, pero siguió caminando en medio del desierto, sin voltear, hasta que fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes lo expulsaron a México a través de la frontera El Paso-Juárez.

“Ahora nosotros, sus familiares, somos su voz y no nos callaremos hasta tener resultados. Pedimos el apoyo también de la Comisión Estatal de Búsqueda; de la gobernadora, Maru Campos; del fiscal estatal, Roberto Fierro; de las comisiones de Derechos Humanos; del presidente Andrés Manuel López Obrador; del senador Rafael Espino y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez”, señalaron.

También piden localización de hidalguense

En la reunión con la CNB también estuvo presente un tío del hidalguense Omar Reyes López, de 22 años de edad, quien el 2 de noviembre pasado se perdió en el desierto fronterizo y ocho días después logró contactarse con sus familiares y la Patrulla Fronteriza para pedir ayuda, dando unas coordenadas del desierto de Ojinaga, en donde no ha sido localizado.