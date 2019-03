Intentan ganaderos sustituir a Federico Duarte como delegado de Parral

Chihuahua— En una convocatoria sin apego a los estatutos, integrantes de la Asociación Local de Productores de Leche de Parral intentaron destituir como su delegado al actual presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Federico “Lico” Duarte Medina.

El dirigente de la UGRCh dio a conocer que ayer le informaron de una convocatoria para asamblea que habían realizado algunos socios de la asociación de ganaderos lecheros de Parral, de la que forma parte y por la que ha sido designado como delegado para, entre otras cosas, votar en la elección de nuevo dirigente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, que habrá de realizarse el 30 de marzo.

Pero la convocatoria, explicó, viola algunos de los artículos de los estatutos de las asociaciones ganaderas, por lo que no puede considerarse válida ni es legalmente aceptable.

Dijo que la supuesta asamblea de la asociación local, una de las 51 que conforman la asamblea de la UGRCh, se realizó con el único fin de sustituirlo por otra persona, el suplente Arturo Chávez, pero reiteró que al ser inválida por no apegarse a las normas, él sigue siendo el delegado formal ante la Unión.

Consideró que ese intento por sustituirlo fue orquestado por unos cuantos integrantes de la asociación parralense, con el fin de afectar el voto que debe emitir como integrante de la asamblea general de la UGRCh, en la contienda en la que participan Jorge Kosturakis y Eduardo Prieto.

“Es sólo un intento por polarizar la elección y enrarecer el ambiente político, para llamar la atención”, declaró.

“Mañana (hoy) analizaremos cómo proceder legalmente ante dicha convocatoria irregular en la que supuestamente me sustituyen, pero no hay duda de que fue una asamblea que no estuvo bien hecha y es inválida”.

Reiteró que se trata de un documento que no está apegado a los estatutos, por lo que se habrán de tomar medidas legales.