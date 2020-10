Instituciones, al borde del colapso

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Chihuahua– Ayer lunes, la tendencia al alza en el número de contagios de Covid-19 se mantuvo. Leticia Ruiz, directora de Prevención y Control de Enfermedades, informó que a nivel estatal fueron 389 casos positivos los registrados en el último día y ya son 19 mil 784 casos positivos.

Además se presentaron 11 defunciones para un total de mil 617. En cuanto a hospitalización se alcanzó la cifra récord de 589 pacientes, de los cuales 149 se encuentran intubados. En este contexto el doctor Javier García, especialista en Medicina Interna, señala que los números son claros y la crisis sanitaria sigue como al principio.

“Esto tiene muchas aristas. Podemos decir que es responsabilidad del Gobierno y de la población, porque una cosa es que el Gobierno dé indicaciones y la gente medio las sigue o no las sigue. Las ‘fiestas Covid’ continúan y mientras tanto el personal médico sigue infectándose y muriendo. Acabamos de tener un deceso reciente y hay otros compañeros médicos enfermos”, indica.

Por otra parte, dice el entrevistado, sucede también que la noticia ya se hizo vieja y la gente ha perdido la capacidad de asombro, por lo que al escuchar diariamente que sumaron determinados contagios, le parece que las cosas no van tan mal, pero siguen igual.

“Las cifras de personas contagiadas, hospitalizadas e intubadas nos quieren decir que la pandemia no se ha controlado, el virus sigue circulando en la ciudad, en el país y no hacemos caso a las medidas”, enfatiza, y reitera que no hay un tratamiento directo contra el virus y mientras eso no suceda, todo seguirá igual.

“Si tuviéramos oportunidad de hacer una gráfica por día veríamos que la cosa no ha mejorado, ha empeorado. Los gobiernos no han hecho bien las cosas, ni el federal ni el estatal. Es cierto que además de la crisis sanitaria también hay crisis financiera, pero ¿qué importa más, la vida o el dinero?”, cuestiona García.

A pregunta expresa sobre si está colapsado o no el sistema de salud público, el entrevistado indica que sí, tanto el sistema federal como estatal, están en una crisis que no han sabido solventar.

“El problema es el sector público donde, de manera irresponsable, no se ha dado un rescate financiero para que sea tan efectivo como para que haya la oportunidad de un buen proyecto de salud. Lo que ha sucedido es que los médicos han aprendido a atender a los pacientes aun sin que exista un medicamento específico y cada vez aprenden más del virus y cada vez rescatan más pacientes, pero ese personal se está enfermando y muriendo”, enfatiza.

El galeno señala que curiosamente la pandemia ha matado más personas que la violencia, pero de esos muertos sí se acuerda la gente, mientras que de quienes pierden la vida a causa del Covid no.