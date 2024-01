Insta Santiago de la Peña a seguir levantando la voz

Chihuahua.- “Tenemos que seguir levantando la voz porque no podemos simplemente bajar los brazos y asumir que nos estamos quedando solos”, enfatizó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña ante la situación que se vivió ayer por el levantón de cuatro miembros de la comunidad LeBarón que derivó en una caravana y manifestación donde resaltó la omisión del gobierno federal que el día de ayer remarcó la gobernadora del estado de Chihuahua.

“Hay que destacar la colaboración que hay con la Fiscalía General de la República a través de su delegación, a través del fiscal que la representa en Chihuahua pero hay mucho más por hacer. La estrategia de seguridad planteada al inicio de este sexenio por el gobierno federal evidentemente ha dejado algunos vacíos y los estados necesitamos que la federación venga a reforzar y además se haga cargo de los temas que corresponden a la federación”, añadió de la Peña.

Consideró que ante las declaraciones de actores políticos de Morena sobre esta situación no se debe convertir en un tema político. “Aquí lo importante es la seguridad de las y los chihuahuenses. No hay que convertir esto en un debate político. Chihuahua obtiene la respuesta de gobierno del estado. Lo que sucedió ayer es una muestra fehaciente de cómo opera el equipo de gobierno de la gobernadora Campos. En completa coordinación la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y por supuesto la Secretaría General de Gobierno siguiendo la directriz de la gobernadora. No sólo atendiendo de manera directa a las víctimas sino resolviendo los temas que se están planteando. Eso es lo que esperamos del gobierno federal y nos parece que politizarlo desde el plano legislativo es un despropósito”, puntualizó.