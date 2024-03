Insisten en que estatales comiencen a multar

Nuevo Casas Grandes.- Ante el descontrolado índice de accidentes en Nuevo Casas Grandes, las autoridades que conforman la Mesa de Seguridad y Justicia, están considerando seriamente que mientras aún no se concreta el proyecto para restablecer a la policía y tránsito municipal, que los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE), comiencen a aplicar multas a los infractores.

Trascendió por parte de miembros del Ayuntamiento, que las autoridades de la Mesa de Seguridad y Justicia harán la petición formal a las instancias de la SSPE, para que los agentes comiencen a multar a los infractores que suelen transgredir las normas de seguridad al volante, pasándose los cruces de alto obligatorio, invadiendo espacios de discapacitados, circulando a exceso de velocidad y dando vueltas en “U”.

“Ya es una verdadera exageración lo que estamos viviendo, hay partes como la avenida Tecnológico donde ya no ces a uno o dos, sino a todo mundo conduciendo como loco, y así como en ese tramo hay muchas otras calles en donde los conductores de manera general ya desobedecen las principales medidas de seguridad, ya no digamos los señalamientos ni los límites de velocidad que la mayoría ya no respeta”, indicó uno de los regidores.

En este sentido, los miembros del Ayuntamiento dijeron que no es de extrañar que en Nuevo Casas Grandes, ya no pase un día sin uno o hasta tres choques, donde el principal ingrediente es la imprudencia que va más allá de un simple descuido, pues con toda intención, los conductores de esta ciudad circulan a exceso de velocidad, invaden carriles, se pasan altos si ven la oportunidad y dan vueltas prohibidas.

Desde el desarme de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y de la Policía Vial, ha pasado casi un año y durante ese tiempo, pese a que la vigilancia está a cargo de las autoridades estatales, no se ha aplicado una sola multa en contra de los infractores, ni siquiera cuando andan en estado de ebriedad, cuando chocan y dejan personas lesionadas o hasta muertas.

Por cuestiones de jurisdicción, los estatales se concretan a levantar un reporte y tratar de mediar entre las partes, quienes en caso de daños materiales cuantiosos, personas lesionadas o que fallezcan, el procedimiento es consignar el caso ante un agente del Ministerio Público, para que sea la Fiscalía General del Estado (FGE) la que deslinde responsabilidades y defina la situación jurídica de los presuntos responsables.

Así, en lo que se reintegra de nueva cuenta las corporaciones municipales, la propuesta de la Mesa de Seguridad estará dirigida a que los agentes de la SSPE puedan aplicar multas a los infractores, donde el municipio sería el recaudador de ese dinero y buscar con esta medida, inhibir los malos hábitos de los infractores y combatir el alto índice de accidentes en Nuevo Casas Grandes

