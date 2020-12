Insiste Pérez Cuéllar en impugnar elección

Chihuahua—El senador y aspirante a la gubernatura de Chihuahua por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Cruz Pérez Cuéllar, manifestó ayer su intención de impugnar la designación de la candidatura de Juan Carlos Loera de la Rosa al considerar que la encuesta fue “cuchareada” de entre los que pretendían para sacar al más viable.

A través de su perfil de Facebook y transmisión en vivo, tuvo una plática con los usuarios de redes sociales en que respondió las diferentes preguntas y dio sus posicionamientos con base en su interés en revisar la encuesta y afirmó que era quien lideraba la tendencia de preferencia por sobre el exdelegado federal y Armando Cabada, actual presidente municipal de Juárez.

“Con motivo de los resultados que se dieron en el CEN de Morena, esta encuesta que nos presentaron no son comparables con las que se hicieron en el estado de Chihuahua. Insulta la inteligencia de los chihuahuenses. No acepto los resultados, no hay manera de defender esos resultados”, manifestó el senador.

En cuanto a la posibilidad de contender con otro partido o por la vía independiente, aseguró que está comprometido con Morena, así como con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que en caso de que su impugnación no dé los resultados deseados, terminará su gestión como senador y se quedará en la fuerza política a la que actualmente pertenece.

“Yo considero que sería una falta de respeto, a mi dignidad y a la libertad de mi persona, si no presentara esta inconformidad. El resultado no tiene nada que ver con las encuestas que estuvimos realizando. Por eso impugnaré”, manifestó el senador morenista, quien argumentó que en próximos días anunciará cómo va el proceso de impugnación.

Descartó tener algún conflicto con el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, así como sus compañeros de partido que también contendían, así como otros militantes.

También dijo desconocer con base en qué se dio esta decisión, ya que la encuesta del partido no concordaba con las realizaban, además de considerar inviable que esto pudiera haber sido una maniobra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado de meter mano, ya que confía en que el partido no se prestaría.

jnunez@diarioch.com.mx