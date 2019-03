'Inseguridad es lo que impide a médicos chihuahuenses trabajar en la sierra'

Chihuahua.- Autoridades de municipios serranos como Guadalupe y Calvo están tomando medidas desesperadas ante la problemática de falta de médicos, además de que están pasando por alto la reglamentación de la Secretaría de Salud y de la Dirección de Profesiones, lo que no resolverá la situación, señaló el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua, Sául Delgado Gardea, ante la presencia de médicos extranjeros en la entidad.

“No es así como se va a resolver el problema, se requieren de dos medidas básicas para lograrlo: buen sueldo para los profesionistas de la salud que estén dispuestos a trabajar en las zonas serranas, y la más importante, seguridad; ambas que se escriben de manera fácil y resumen el problema, pero no han sido sencillo de resolver”, dijo el galeno.

Agregó que cuando la autoridad pueda resolver ese problema (inseguridad), los médicos chihuahuenses estarían en la disposición de cubrir esos espacios.

“Cuando las autoridades logren abatir este problema, los médicos mexicanos y en especial los médicos chihuahuenses, estarán cubriendo esas plazas sin conflicto, de no ser así, continuará el éxodo de profesionistas y lugareños que tienen que dejar por obligación su trabajo, sus hogares, al igual que los médicos extranjeros que ahora los llevan con una oportunidad de empleo que no tienen en sus países, los cuales se enfrentarán a dicha problemática y huirán de la inseguridad en el corto plazo.

Delgado hizo hincapié que en vano fue el paro de los médicos en el Hospital Central exigiendo estos seguridad a los pasantes.

Lo anterior, luego de que el secretario de Salud Enrique Grajeda declarara que en Chihuahua son bienvenidos todos los médicos extranjeros que quieran trabajar, siempre y cuando cumplan con los exámenes de evaluación de conocimientos y tengan por lo menos un año de residencia.