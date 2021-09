Inquieta presencia de militares en La Boquilla

Chihuahua– El presidente estatal de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántar, comentó respecto de la presencia de militares en la presa El Rejón que no están seguros si se tratan de elementos de patrullas rurales, sin embargo, la aparición de uniformados genera inquietud e incertidumbre entre los productores.

Luego de ser expulsados el 8 de septiembre de 2020 producto de un enfrentamiento con agricultores, los uniformados no habían tenido presencia en las instalaciones de dicha presa, considerada la más importante de la región centro-sur del estado, sin embargo, el pasado sábado los pobladores captaron presencia de patrullas militares.

“Ayer corrió la noticia de que había gente en la presa, pero no sabemos, no eran militares, parece ser que eran los rurales, pero de todas maneras generan una incertidumbre y no sabemos lo que están planeando, pero hay que estar pendientes”, indicó el líder.

Grupos de activistas por la defensa del agua mantienen una guardia en la presa para reportar cualquier intervención militar en las instalaciones, luego de meses de tensión que a la fecha han derivado en un rompimiento con las autoridades federales.

Alcántar resaltó que el ciclo agrícola 2021 está por concluir, y que a pesar de que los vasos de agua lograron recuperar una parte importante de sus niveles, luego de estar secos por el saqueo del agua, se debe poner especial atención a la administración del recurso hídrico para sembrar el año entrante.