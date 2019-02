Inoperante, Sistema Estatal Anticorrupción

Chihuahua–– A un año de instalarse el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, existen muchos faltantes para que el sistema opera de forma adecuada.

Como parte de ello se tiene que no hay reglas de operación claras en una gran parte de la estructura que se tiene para combatir la corrupción, expresó Francisca Jiménez, integrante de Red por la Participación Ciudadana.

Así lo expuso al anunciar que el próximo jueves 28 de febrero, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, realizarán un encuentro en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, denominado "Programa de consolidación de la ética pública".

Éste es organizado por la red PC y la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA por sus siglas en Inglés).

Al acto acudirá Blanca López, especialista en combate a corrupción, y Octavio Chávez, director de ICMA.

En éste sentido dijo que es necesario consolidar el sistema anticorrupción, que tiene pendientes y no ha logrado el impacto esperado.

Hace un año se eligieron a cinco personas para el Comité de Participación Ciudadana del sistema, presidido por José Enríquez, a quien urgieron a dar un informe de los resultados logrados.

Sobre todo al tomar en cuenta que en marzo finaliza su encargo, electo para un año, y no existe convocatoria aun para elegir a quien ocupe el encargo.