Inmortalizan a Marisela Escobedo en el Congreso

Chihuahua.– En letras de oro, el nombre de Marisela Escobedo fue grabado en los muros del salón de plenarias en el Congreso del Estado en presencia de familiares, representantes de la sociedad civil y autoridades de los tres poderes.

Diputadas de las diferentes fracciones legislativas presentaron un posicionamiento en memoria de la víctima de asesinato frente a Palacio de Gobierno el 16 de diciembre de 2010. Por el PRI, la encargada de dar el mensaje fue la diputada Ivón Salazar; por el PT, Deyanira Ozaeta; por Morena, América García, y por Movimiento Ciudadano, su único miembro, el diputado Francisco Sánchez.

Más allá de un nombre, a Marisela Escobedo se le debe recordar como símbolo de la causa en la búsqueda de mujeres desaparecidas, de la lucha en la búsqueda de la justicia, dijo en tribuna la diputada Ivón Salazar.

“Las letras doradas no serán nada si no se cambia el rumbo de las instituciones, si no garantizamos la vida, la libertad, la seguridad y la justicia de todas las que la han buscado”, exclamó la priista.

En señal de solemnidad y a petición de la diputada Margarita Blackaller, se guardó un minuto de silencio por todas las víctimas de feminicidios y todos atendieron el llamado, para después develar el grabado.

El nombre de Marisela Escobedo resalta en tamaño y brillo sobre los otros nombres, excepto el de Luis H. Álvarez, expresidente de Chihuahua, que guarda las mismas dimensiones y brillo.

Neyra Georgina Regalado, titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en representación del Poder Ejecutivo, recordó el legado de lucha de Escobedo, mujer juarense que luchó hasta el último minuto de su vida por encontrar justicia para su hija, asesinada años antes por su pareja sentimental, que para huir de las autoridades encontró refugio en los grupos criminales luego de ser liberado por un juez.