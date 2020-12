Iniciará Chihuahua 2021 sin Alerta de Violencia de Género

Tomada de internet

Ciudad de México— Pese al último informe de las autoridades federales que advierte un aumento en Chihuahua de homicidios contra mujeres, alza en las cifras de feminicidios y violencia familiar, el año 2020 terminará sin haberse emitido la Alerta Contra la Violencia de Género en la entidad.

Ante la falta de respuesta, el mismo Congreso local aprobó el pasado 20 de octubre una modificación para incluir el término feminicidio dentro del Código Penal, en sustitución del tipo penal de homicidio doloso por razones de género, sin embargo, sigue sin efectos pues el Gobierno estatal no lo ha publicado en el Diario Oficial del Estado.

A principios del pasado mes de octubre, la misma Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, aseguró en entrevista para El Diario que ante la visible situación de riesgo en Chihuahua para las mujeres, estaba avanzando el proceso para la alerta solicitada desde el 24 de junio de 2019, y sería decretada a fines del mismo mes de octubre.

Recientemente, ONU Mujeres presentó el estudio La Violencia Feminicida en México, en donde resaltaron que Ciudad Juárez sigue siendo uno de los municipios con las tasas más altas de defunciones de mujeres con presunción de homicidio, mientras que el estado de Chihuahua es el segundo lugar a nivel nacional en muerte de mujeres con presunción de homicidio con una tasa de 14.1.

Incluso el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres ha señalado que los municipios de estados como Chihuahua donde existe gran presencia del crimen organizado son los que registran las tasas más altas en homicidios contra las mujeres, sin contar con el serio problema de inseguridad que ello implica.

En su momento, Amnistía Internacional, ejemplificó la problemática que hay en México en cuanto a la prioridad que ocupa en los estados el tema de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en el caso de Chihuahua estuvo primero el conflicto del agua que buscar defender los recursos que tanto congresos locales y gobernadores etiquetan a favor de las mujeres.

La Red Nacional de Refugios lamentó que las alertas de género no cuenten con algún tipo de evaluación, lo que no permite medir desde una realidad el impacto del problema de la violencia contra las mujeres, puesto que no arrojan indicadores de resultados ni evaluación ni seguimiento.

Según Impunidad Cero, las 10 entidades con mayor número de víctimas de feminicidio durante 2019 fueron Veracruz con 162, Estado de México con 126; Ciudad de México con 71, Nuevo León con 67, Jalisco 60, Puebla con 60, Sonora con 41, Morelos con 40 Sinaloa 39 y Chihuahua con 31 víctimas registradas.

Sin embargo, detalla que en dicho año, Chihuahua registró 243 casos de mujeres víctimas de homicidio doloso, 31 víctimas de feminicidio generando un total de 274 mujeres víctimas de muertes violentas; siendo el 11.3 por ciento de estas muertes, clasificadas como feminicidio.