Inicia ‘Operación Cicatriz’ sin Corral

Chihuahua- El dirigente nacional y la líder estatal del PAN, Marko Cortés y Rocío Reza, sostuvieron un encuentro con el senador Gustavo Madero y la candidata a la gubernatura María Eugenia Campos, en el que no estuvo Javier Corral, con el fin de buscar la unidad del partido ante las elecciones constitucionales de junio.

Fue el propio Cortés quien dio a conocer la reunión realizada ayer en un hotel de la capital del estado, lo que se interpretó como el comienzo de la “Operación Cicatriz” entre los dos contendientes por la candidatura y sus equipos.

Corral no acudió al encuentro, y por el contrario, reiteró en Juárez que ninguna candidatura impedirá las investigaciones con las que desde hace meses ha señalado a la hoy abanderada panista. Según publicó Cortés en su cuenta de Facebook, el objetivo ahora es estar unidos para las elecciones de junio, mensaje que compartió junto con la imagen en la que aparece con Reza Gallegos, Madero Muñoz y Campos Galván.

Por su parte, la ganadora de la candidatura concedió entrevistas a medios de la capital del país a los cuales les declaró que no había tenido contacto con el gobernador ni la había felicitado, pero se dijo lista para empezar el proceso de superación de las diferencias al interior del PAN, ya que se necesita unidad para enfrentar a Morena, partido que ha sido señalado como el rival a vencer.

Respecto a su triunfo, comentó que confía que en que el mandatario estatal respete la decisión de la militancia, debido a que fueron las personas las que le dieron su respaldo.

“El gobernador sabe que el panismo ya decidió, estoy segura que lo va a respetar”, insistió Maru Campos en entrevista para MVS Radio.

Asimismo, aplaudió el papel realizado por Cortés, quien en todo momento se había ocupado de tender puentes entre los equipos para llegar a puntos de encuentro y acuerdo, con el fin de garantizar la unidad albiazul.

'Trabajar en la unidad del partido'

Sobre la elección interna registrada el domingo, el dirigente municipal del PAN en Juárez, Joob Quintín Flores, afirmó que las dirigencias locales han iniciado con la “operación cicatriz” entre los grupos internos que participaron en la jornada de elección de candidatos.

“Creo que debemos inmediatamente trabajar en la unidad del partido, ir con el equipo del senador Gustavo Madero y sumarlos a la campaña de la hoy candidata por el PAN al gubernatura. Es un trabajo no solamente de las dirigencias ni de la candidata, sino de los propios equipos de ambos y los que aspiren también a un cargo de elección popular”, comentó el líder juarense del albiazul.

Adelantó que se han realizado algunas reuniones con diferentes grupos panistas, luego de la jornada de elección interna del domingo, para que la transición al apoyo a una sola candidatura se dé lo más rápido posible.

“Se cierra un ciclo y esta semana se abre el ciclo para elegir a los diputados locales, aplicar la encuesta en los próximos días para el candidato a la alcaldía y son temas que nos ocupan. Igual es un tema donde deben entrar todos los equipos para poder transitar y llevar un proceso tranquilo y salir unidos en campaña”, dijo.

“No creo que sea un trabajo difícil (la operación cicatriz) porque en el PAN estamos acostumbrados a las internas y, sumarnos con el ganador es un proceso que el PAN conoce”, confió Flores Silva.

Sin embargo, pese a los pronunciamientos de los líderes panistas y la abanderada que habrá de representar las siglas del PAN, Corral insistió en que toda investigación relacionada con presuntos actos de corrupción continuará sin importar cualquier candidatura.

Durante su visita a Ciudad Juárez, el gobernador afirmó que no haría ninguna valoración respecto a la jornada del pasado domingo.

“Lo dije durante varias ocasiones, el proceso interno del PAN es un asunto que compete sólo al partido, no haré conjeturas ni valoraciones de esos temas. Hemos tenido mucho cuidado, no quiero participar en ningún proceso de interlocución partidaria para que no se malinterprete cualquier comentario, pero ninguna candidatura blindará a nadie de responder ante la justicia”, señaló.

“La Operación Justicia para Chihuahua continuará en todas sus causas penales, no vamos a traicionar el compromiso que tenemos de llevar ante los tribunales a quienes hayan sido responsables de desvíos de recursos. Los fiscales sostendrán las acusaciones realizadas y no vamos a negociar la ley o la aplicación de la misma en ningún caso”, afirmó.

Sobre el triunfo de Campos Galván el pasado domingo sobre el senador con licencia Gustavo Madero, el gobernador reiteró que prefería omitir comentarios al respecto.

“No voy hacer una valoración de esos temas, porque están en curso acusaciones de nuestro gobierno, entonces cualquier manifestación política puede generar una mala interpretación, no quiero agregar comentarios a ello, no quiero que una expresión mía vaya a tener una interpretación directamente de judicialización”, finalizó.