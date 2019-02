Inhuman 25 cuerpos no reclamados

Chihuahua–– Un total de 25 cadáveres no reconocidos ni reclamados, fueron inhumados la mañana de este viernes en el Panteón Municipal de Carrizalillo, la mayoría de ellos, según el coordinador del Servicio Médico Forense (Semefo) Mauro Bernal, murieron por causas naturales y fueron recogidos de algún hospital.

“De los 25 cuerpos, 17 fue muerte natural, 2 por homicidio y los restantes son por suicidio y accidentes. Las edades van desde los 20 a los 72 años”, indicó.

De acuerdo con el funcionario, el abandono social es un fenómeno creciente que deja un número cada vez mayor de cuerpos no reclamados por lo que deben ser objeto de inhumación.

“La mayoría están aquí por abandono social. Son cuerpos que ingresaron entre febrero y septiembre del 2018 y se traen acá luego de realizarse todas las pruebas necesarias para su posible identificación y de cumplir el plazo correspondiente”.

Sin precisar la cifra Bernal informó que hay más cuerpos que son candidatos a la inhumación lo que llevaría a que próximamente se realice otro proceso similar.

“Sí hay más cadáveres que son candidatos a inhumarse; hacemos dos o tres inhumaciones al año pero eso depende de cuántos y cuándo ingresen al Semefo. Previo a este protocolo se cumple todo el proceso de identificación, se hace una búsqueda de familiares y si no es reclamado se inhuma”, explicó.