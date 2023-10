Ingresos propios permiten hacer frente a reducciones federales

Chihuahua.- A pesar de la reducción de los recursos federales para Chihuahua con la aprobación del paquete económico federal, la gobernadora Maru Campos, afirmó que en términos generales los recursos no disminuyen gracias a la eficiencia con la que se ha manejado la Hacienda estatal.

“El recurso no se disminuye no en razón de que no nos hayan disminuido, es decir, la federación si reduce, pero la Hacienda estatal y los contribuyentes de Chihuahua han hecho que el coeficiente de la fórmula distribución se modifique”, explicó la mandataria.

Esto, debido a que Chihuahua ha mejorado sus ingresos propios, lo que ha permitido que el coeficiente que se utiliza en la fórmula para la asignación de participaciones federales se modifique , por ende, se le retribuye mejor al estado.

En este sentido, la gobernadora Maru Campos dijo que gracias a las aportaciones y al pago de impuestos por parte de los chihuahuenses, se pueden solventar las reducciones presupuestales que la federación realiza al estado.