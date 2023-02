‘Incumplieron con revisiones en Ceresos’

Chihuahua– De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua en Materia de Centros de Reinserción Social, las revisiones dentro de los centros penitenciarios deberían hacerse de manera constante; sin embargo, estas comenzaron a realizarse tras los hechos violentos registrados en agosto de 2022 y en enero de este año, donde hubo un total de 19 muertos (dentro de las cárceles) entre custodios y personas que se encontraban privadas de su libertad.

El artículo número 38 del documento anteriormente mencionado refiere que dentro de las obligaciones del jefe del área de Seguridad y Custodia, se encuentra supervisar que el personal a su cargo se sujete a las reglas de orden y disciplina establecidas en el reglamento, así como por las disposiciones legales aplicables.

Además, tiene como responsabilidad verificar el debido funcionamiento y operación de los dispositivos de seguridad en diversas zonas e instalaciones del lugar, coordinar y supervisar las actividades del personal para el adecuado desempeño de las funciones encomendadas, así como garantizar y salvaguardar la seguridad externa e interna del centro.

En el reglamento queda señalado que se debe controlar, supervisar y organizar la vigilancia para que se realice permanentemente y poder conservar el orden, la disciplina, la tranquilidad y estabilidad.

De igual forma, diariamente se debería emitir el parte de novedades e informarlo con la misma periodicidad a las instancias establecidas.

Entre otras de las cosas importantes están el investigar, verificar y reportar cualquier aviso o indicio de motín, fuga individual o colectiva o disturbio que ponga en peligro la seguridad, el orden, la tranquilidad y la estabilidad del centro.

Asimismo, y de manera constante, deben realizarse revisiones a los internos, ver que tengan sólo los objetos permitidos y checar los módulos las celdas y las demás áreas.

Artículos prohibidos

Entre los artículos que están catalogados como prohibidos se encuentran alimentos y bebidas de cualquier tipo, armas u objetos peligrosos (armas y sus réplicas, juguetes bélicos, municiones, explosivos de cualquier tipo, cualquier objeto susceptible de convertirse en arma o que pueda ser usado para su elaboración, objetos contundentes, punzocortantes o cortantes de fabricación casera, artículos de vidrio, metálicos de cualquier tipo, excepto herramienta y maquinaria debidamente autorizados por el director y bajo la supervisión y control de las áreas correspondientes).

Dentro de esta categoría entran también las cuerdas, cordeles o similares, elásticos o rígidos, así como los fabricados con recortes de prendas de ropa u otro tipo de material; las llaves, llaveros de cualquier tipo, las cerraduras, los candados, los útiles de cerrajería y los encendedores de cualquier tipo tampoco pueden ser ingresados.

Lo mismo ocurre con la joyería de cualquier tipo, incluyendo la de fantasía, y los aparatos electrónicos, electrodomésticos y de comunicación, con excepción de aquellos que se describen en la fracción I del artículo 109, la cual establece algunas especificaciones para el ingreso de los mismos.

En cuestión de ropa y vestuario, no pueden entrar ropa de cama y abrigo que impliquen dificultad y riesgo de deterioro durante la revisión, las bolsas de deportes, maletas o cualquier tipo de artículo similar que contengan elementos metálicos o acolchados; las máscaras, pelucas, caretas y pasamontañas; además de cualquier tipo de botas y las ropas y distintivos de los cuerpos y las fuerzas de seguridad. Tampoco zapatos, zapatillas o sandalias de cualquier tipo (con algunas excepciones).

Los lentes oscuros o de sol que no sean graduados o prescritos por el área médica, los perfumes de cualquier tipo, el maquillaje, las carteras, los cintos y los relojes tampoco están permitidos.

El reglamento también prohíbe categóricamente el ingreso de sustancias tóxicas, medicamentos y varios productos tales como: sustancias psicoactivas, tóxicas, estupefacientes y fármacos; los aerosoles de cualquier tipo, los pegamentos o las colas, los contenedores o envases de vidrio, las jeringuillas y las agujas hipodérmicas de fabricación industrial, artesanal, el material quirúrgico médico (también con algunas excepciones), las máquinas de tatuar, el material para la práctica de actividades deportivas procedente de personas ajenas al centro, paquetería que al ser ingresada pueda sufrir deterioro y máquinas de escribir.

A esta lista se suman los documentos de identificación personal con excepción de aquellos expedidos por las autoridades del centro; las fotografías personales, los anagramas, las calcomanías, pancartas y pósters con simbología inconstitucional, racista, xenófoba, de índole sexual que atenten contra la libertad religiosa, ideológica, representativa de organizaciones criminales o terroristas que menoscaben la dignidad humana o inciten a la violencia.

En cuestión de ingreso de dinero en efectivo, éste no debe exceder las cantidades permitidas; además, se hará ilegal cuando éste incumpla con las formas y procedimientos de ingreso y registro establecido por la Fiscalía Especializada. También están fuera del reglamento los créditos o tarjetas bancarias y las tarjetas telefónicas y todos aquellos que a criterio de la Fiscalía puedan representar un riesgo para la estabilidad y seguridad del centro penitenciario.

¿Qué sí pueden tener?

En la sección segunda de las cosas permitidas bajo el Artículo 109, se encuentran aparatos electrónicos y electrodomésticos, siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios: los receptores de televisión de pantalla plana, en buenas condiciones de uso a criterio del personal del centro, cuyas medidas no excedan 19 pulgadas y que no tengan integrado aparatos de reproducción, dispositivos de conexión inalámbrica o de almacenamiento de datos.

Los aparatos de radio con dimensiones inferiores a cuarenta centímetros de largo por trece centímetros de ancho y que no tengan integrado aparatos de reproducción, dispositivo de conexión inalámbrica o de almacenamiento de datos.

Se podrá utilizar un aparato de televisión y uno de radio por celda, y la utilización de estos aparatos será exclusivamente personal, por lo que se prohíbe la cesión, donación o utilización por parte de otros internos.

Todos los aparatos serán lacrados, sellados e identificados por el centro.

En la categoría de artículos personales permitidos están: artículos de limpieza para el aseo de su celda en cantidad suficiente para su uso por 15 días, cuatro rollos de papel sanitario, dos rastrillos de plástico, un cepillo dental con dimensiones que no excedan los 13 centímetros, un tubo de pasta dental que no exceda de 90 miligramos, un desodorante en barra, un jabón de baño en barra que no exceda de 190 miligramos, detergente en polvo cuyo contenido no exceda de 500 miligramos, suavizante para ropa en cantidades que no excedan de 300 mililitros, una crema corporal en envase de plástico cuyo contenido no exceda de 300 mililitros, un estropajo de ixtle y un paquete de toallas sanitarias femeninas con contenido máximo de diez piezas.

Destrucción de artículos

Las tarde del pasado martes, más de 2 mil artículos prohibidos como tenis, calentones, ventiladores, lavadoras, refrigeradores, pantallas, colchones, ollas y hasta un carrito de helado y armas hechizas fueron decomisados dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 1 de Aquiles Serdán, femenil y varonil; del Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai), y de la Unidad de Bajo Riesgo.

Lo mismo hicieron en días anteriores en el Centro de Reinserción Social número 3 en Ciudad Juárez donde había una puerta clandestina hacia el exterior, a través de la cual ingresaban personas o mercancías, así como un toro mecánico.

¿Condiciones dignas para los internos?

Durante la demolición de los artículos se observó que muchos de ellos eran ventiladores y calentones, por lo que al cuestionarle al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz, él respondió que en el Cereso No. 1 sí hay un sistema de ventilación pero no de calefacción; mientras que en el Cereso número dos no hay ni de enfriamiento ni calefacción.

En ese mismo sentido, Néstor señaló que existe una asignatura pendiente y que es un momento muy oportuno para buscar un equilibrio de seguridad con estancia digna, sin caer en lujos ni privilegios, pero tenerlos de una forma en la que su salud tampoco se vea afectada.

Asimismo, el presidente informó que algunos de los familiares de las personas privadas de la libertad han llamado a la Comisión Estatal para denunciar el despojo de sus cosas.