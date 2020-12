Incumplen otra vez con pagos a lecheros

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Camargo– Santos Anchondo Nájera, productor lechero, expresó que Liconsa ha incumplido con los pagos nuevamente. Esta es una situación que los productores han arrastrado desde hace varios meses, viviendo con la incertidumbre de no recibir el pago por su trabajo que han cumplido en tiempo y forma.

"Tenemos miedo de que caigan otra vez en el rezago, pues se dice que pagarán hasta el 15 de enero. No sé qué está pasando que no tienen la capacidad de pago. Además, son mentiras de que hay contacto de Bienestar con los lecheros. Nosotros seguimos pidiendo un encuentro y no nos lo han dado, seguimos batallando", informó el productor.

Anchondo señaló que el adeudo ronda entre los 18 y 20 millones de pesos y que han buscado todas las formas posibles de resolver la situación, pues han buscado alternativas y se han acercado a distintos diputados y funcionarios públicos, pero la problemática sigue.

El año casi finaliza y ha sido difícil para todos, pero para los productores lecheros más, pues "no sé cómo se va a reponer el sector, porque no hemos podido comprar pasturas y ni Bienestar ni Liconsa tienen un plan de acción", comentó Santos Anchondo.

"La gente no nos da fiado y las que teníamos apartada ya las vendieron a otros que podían pagar de contado. Más de mil cabezas de ganado se han vendido a los rastros, porque la gente no tiene para comprar concentrado para las vacas y ni para solventar la alimentación de la familia", puntualizó el productor lechero.

Además, el precio del ganado ha disminuido, pues animales que podían ser vendidos hasta en 11 mil pesos, se venden en 7 mil, debido a que "se están saturando de ganado los rastros municipales", derivado de todos los problemas anteriores: sequía, falta de alimentos y falta de pagos.