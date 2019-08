Incumplen con declaración patrimonial

Ciudad Juárez— Diez de los 19 principales colaboradores del Gobierno de Javier Corral incumplen hoy, a casi tres años de la administración, con la presentación de sus declaraciones patrimoniales, como lo establece el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Se trata de funcionarios de primer nivel con cargo de coordinadores y secretarios los que han evadido estas obligaciones, de acuerdo con un seguimiento de El Diario.

Otros nueve de ese grupo presentaron su declaración e incluso aparecen en la plataforma 3de3, pero no todos mantienen actualizado el registro de sus bienes.

Ismael Rodríguez Gallegos, coordinador ejecutivo de Gabinete; Luis Fernando Mesta Soulé, secretario general de Gobierno; Carlos González Herrera, secretario de Educación y Deporte; Jesús Enrique Grajeda, secretario de Salud; Víctor Rodríguez Guajardo, secretario de Desarrollo Municipal, y Felipe Siqueiros Falomir, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, integran la lista de quienes han incumplido hacer público su patrimonio.

Asimismo, Gustavo Elizondo, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; Mónica Vargas Ruíz, secretaria de la Función Pública y Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, quien a pesar de que sí hizo su declaración patrimonial, no la hizo de carácter público.

“No me es posible publicar la totalidad de rubros que forman parte de la declaración 3de3, como titular de la secretaría… Esto obedece a una situación de estricto carácter familiar, que no me permite hacer pública la información solicitada”, argumentó la funcionaria en su declaración 3de3 presentada el 16 de enero de 2017.

Agregó que “esto fue previsto desde que el momento en que fui invitada a formar parte del gabinete de gobierno para el ejercicio 2016-2021”.

En el apartado de la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen de la SIDE aparece la declaración de la Vega hasta el segundo trimestre de este año, pero se indica que “el servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.

Lo mismo sucede con el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. El funcionario presentó su 3de3 el 27 de octubre de 2016, en la que se indica que tiene un departamento valuado en 989 mil 760 pesos y tres autos 2007, 2010 y 2015, todos con un valor de 878 mil 200 pesos.

Si bien actualizó el 19 de mayo de este año su declaración en las obligaciones de transparencia, “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.

Aunque no presentó la 3de3, René Almeida Grajeda, secretario de Desarrollo Rural, reportó a finales de 2018 tener cuatro casas y una bodega valuadas en 2 millones 477 mil pesos y tres autos.

El fiscal César Augusto Peniche Espejel dijo tener en su 3de3 el 8 de noviembre de 2016 un total de 13 casas y terrenos con un valor conjunto de 12 millones 142 mil pesos, así como nueve vehículos por 369 mil pesos.

En la unidad de transparencia de la Fiscalía General del Estado se observa, sin embargo, que la declaración patrimonial de su titular no aparece en el listado de funcionarios que presentaron su declaración y que debe estar disponible en dicha página.

La secretaría de Cultura, Concepción Landa García Téllez también hizo pública su declaración de bienes el 14 de diciembre de 2018 en la plataforma 3de3, no así en sus obligaciones comunes. La Secretaría del Trabajo Ana Luisa Herrera Laso, como el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, tiene actualizadas sus declaraciones en ambos espacios hasta el cierre del segundo trimestre de 2019.

María Teresa Guerrero Olivares, comisionada estatal para los Pueblos Indígenas, actualizó sus obligaciones el 7 de mayo de 2018.

Emma Saldaña, titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, hizo su declaración 3de3 el 12 de enero de 2017, reportando tener 13 propiedades, entre terrenos, locales y casas, por un monto de 31 millones 438 mil pesos.

Desde entonces, la directora del Ichimujer no ha reportado su declaración en las obligaciones que mandata la ley.

El artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que entró en vigor el 19 de julio de 2017, establece que están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, a quienes identifica como todos los Servidores Públicos.

[email protected]













EVADEN OBLIGACIÓN

Ismael Rodríguez Gallegos Coord. ejecutivo de Gabinete

Luis Fernando Mesta Soulé Srio. general de Gobierno

Carlos González Herrera Srio. de Educación y Deporte

Jesús Enrique Grajeda Srio. de Salud

Víctor Rodríguez Guajardo Srio. de Desarrollo Municipal

Felipe Siqueiros Falomir Srio. de Des. Urbano y Ecología

Gustavo Elizondo Srio. de Com.y Obras Públicas

Mónica Vargas Ruiz Sria. de la Función Pública

Alejandra de la Vega* Sria. de Innovación y Desarrollo

Arturo Fuentes Vélez* Srio. de Hacienda

(*) Su declaración patrimonial no es de carácter público