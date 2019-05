Inconformes mineros de Concheño con el reparto de utilidades

Chihuahua— Desde el pasado jueves 16 de mayo trabajadores de la mina Concheño del grupo Frisco y se ubica en el municipio de Ocampo permanecen en paro parcial de labores porque consideran que recibieron mal el reparto de utilidades ya que solo les entregaron 3 mil 800 por trabajador.

Luis Armando Greco Vargas, Delegado General en el Estado de Chihuahua del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana declaró que como Sindicato van a apoyar a los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales buscando en primera instancia el que se les realice el reparto de utilidades justo y que les corresponde.

Dijo que también van a exigir que se les pague el tiempo extra que se les adeuda a los trabajadores y que se va a buscar firmar un contrato directamente con Frisco para quitar de en medio a un outsourcing disfrazado como lo es Servicios Minera Real de Ángeles, que se paguen las prestaciones en base al salario diario integrado.

Explicó que también buscarán el eliminar los privilegios que existen en cuestión de los alimentos, ya que los Ingenieros que trabajan en esta mina comen platillos de primera calidad y el resto de los trabajadores no.

“Vamos a exigir igualdad entre todos los trabajadores mineros sin excepciones, vamos a luchar porque se respete la comisión de seguridad e higiene para que de nueva cuenta vuelvan a contar con un servicio médico digno y no estén batallando con el deficiente servicio médico que se les brida actualmente”, dijo Luis Armando Greco.

Por su parte los trabajadores manifiestan que están en espera de una solución a sus demandas, ya que el sindicato CROC no les brinda una certidumbre de que vayan a tener una respuesta positiva y un pago justo de sus prestaciones que por ley les corresponden, por lo que confían en que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana pueda brindarles una solución.