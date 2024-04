Incitan al odio a través de apps

Chihuahua— Adolescentes de diversas instituciones educativas de Chihuahua, principalmente de secundarias y bachilleratos, utilizan las redes sociales para incitar al odio a través de publicaciones que son violentas, por medio de las cuales exponen a hombres y mujeres con fotografías y/o textos para burlarse de su físico o de ciertas actitudes y comportamientos que supuestamente tienen.

En la red hay más de cinco páginas que desde el 2022 y hasta la fecha, se dedican específicamente a “quemar” a personas; sin embargo, con la intención de no darle mayor difusión entre los menores de edad a este tipo de sitios que provocan bullying, simplemente se compartirán algunas de las publicaciones que han sido virales, pero sin exhibir los nombres ni la escuela a la que pertenecen.

Entre los mensajes agresivos están: “Hola quiero quemar a (tal mujer) de 3C por hipócrita y naca la gran cosas y es muy grosera, se cree que es la última coca del desierto”, “Que no se le note lo obsesionada que está con su ex ¿otro tema de conversación no sabes? Anónimo o no me da igual”, así como “Quiero quemar a (tal hombre), de 2B porque está bien culero y el cree que canta bien pero canta bien mal”.

Aunque en la mayoría de los casos los adolescentes piden que su “queja” sea de manera anónima, algunos indican que no les importa exponerse e incluso, en algunos de los casos, entre los mismos compañeros y amigos se etiquetan en las publicaciones.

Otras páginas también anexan fotografías seguidas de algunos textos que además exponen el Instagram personal de la víctima.

Ejemplo de ello, es otra imagen que circula en las redes; ahí aparece una chica y el siguiente mensaje: “quiero quemar a esa morra por chapulina, mamona, fresa y presumida. Su insta es….”, u otra que aparece también con una foto seguido de: “quiero quemar a esta morra porque presume lo que no tiene y se cree la gran cosa y le gusta a toda la puta escuela” y una más que dice: “vengo a quemar a… que se besa con todos y es medio fresa y problemática; la cambiaron de escuela porque no supera a su ex”.

En otras ocasiones, hasta hacen comparaciones con animales como es el caso donde ponen la foto de un adolescente junto a un perro de raza Schnauzer.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el bullyng o el ciber acoso escolar, define la conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un estudiante contra otro de forma negativa, continua e intencionada.

Además, existe el ciberacoso o el ciberbullying mismos que, son una variante del acoso que se produce a través de Internet. El acosador tiene sensación de anonimato y las consecuencias son más difíciles de evaluar.

En lo que respecta a los tipos de bullyng, este organismo refiere que, esto se refiere principalmente a las agresiones físicas o verbales, a la exclusión social, al acoso sexual y derivaciones de ellas como extorsión, robo y difamación.

Síntomas de una víctima

UNICEF, dice que entre las características que presenta una víctima de acoso escolar son: presentar de manera frecuente una baja autoestima; así como inseguridad o timidez; suele estar aislada por sus compañeros y tener poco apoyo en redes sociales. De igual manera, puede mostrar reacciones pasivas, provocadoras (imitando a sus acosadores) o reproducir el acoso hacia otras víctimas.

¿Cómo identificarlos?

Para reconocer a un agresor, dicho organismo refiere que el agresor actúa impulsivamente buscando reconocimiento y aceptación; manipula, se comporta de forma agresiva y tiene baja tolerancia a la frustración.

Aunado a eso, el ciberagresor el cual es el que produce contenidos, los sube a las webs y los comparte, puede comportarse con normalidad en el plano físico y mostrar su lado agresivo en las redes.

Policía cibernética

Según la Policía Cibernética, este tipo de grupos o perfiles, creados principalmente en Facebook e Instagram, no son exclusivamente de uso por parte de menores, sino también por adultos. Suelen estar identificados por el plantel educativo, centro de trabajo o incluso localidad en donde viven quienes participan en los mismos.

Los usuarios utilizan estos grupos para enviar mensajes de diversa índole, pero principalmente para para exponer a terceros por su conducta, regularmente por supuestamente mantener relaciones sentimentales con diferentes personas, infidelidades y otro tipo de cuestiones.

Christian Madrid, director de Investigación Cibernética refirió que en el caso de los grupos de adultos (aunque también se presentan en los de menores), regularmente hacen alusión a actividades de carácter sexual, con adjetivos usados para humillar o denostar a las personas.

“En ocasiones estos mensajes se acompañan de imágenes (incluso algunas de contenido explícito lo que ya en sí mismo representa un delito) o de información personal como nombre completo, teléfono e incluso dirección, lo que puede poner en riesgo la integridad física de las personas”, indicó el funcionario.

Así mismo explicó que si bien es cierto que hay diferencia en los mensajes y/o contenidos entre los grupos de adultos y menores, no se debe menospreciar el impacto que un mensaje negativo puede causar en la salud mental de un menor.

“En la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública se ofrecen platicas y/o talleres para los centros educativos de todos los niveles en donde se aborda este el tema del Ciberacoso tanto con alumnos como con padres y personal docente, con la finalidad de explicar y concientizar sobre las implicaciones legales que pueden llegar a tener quienes realizan esta conducta”, externó De la Madrid.

Como parte de las acciones que se realizan en el apoyo de los planteles escolares en casos graves de acoso a través de perfiles falsos o grupos (como los ya mencionados) que privilegian el anonimato del agresor se pueden realizar acciones con los operadores de las plataformas como META (Facebook, Instagram, WhatsApp), Tik Tok, etcétera.

“En el caso de la plataforma Tik Tok existen vínculos de coordinación muy ágiles entre la empresa y las Unidades de Policía Cibernética del país que permiten de una manera muy rápida poder dar de baja un perfil que sea detectado que realice prácticas de acoso, en el caso de las plataformas operadas por META estos procesos son más complicados e incluso en muchos casos a pesar de reportar los perfiles por contenido de acoso estos no son dados de baja por la plataforma”, dijo el funcionario.

Aunado a eso, el director de esta área dijo que es importante que como padres de familia o tutores legales de los menores, mantengan una supervisión adecuada sobre las actividades que realizan los hijos en redes sociales, leer los términos y condiciones de uso de las plataformas y la edad legal para poder contar con un perfil en las mismas, familiarizarnos con las configuraciones de dispositivos y cuentas para uso de menores de edad y en general de las tendencias que atraen a los jóvenes en internet.

Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación y Deporte señaló que el sector educativo cuenta con el instrumento Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en casos de violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), en escuelas de educación básica en el estado de Chihuahua, en donde se comparten los apoyos interinstitucionales que se tiene como gobierno estatal para la canalización y atención de los casos.

En este sentido y como fortalecimiento para atender el tema de violencia escolar en todas sus manifestaciones, se creó en abril del año pasado la Mesa Estatal de Seguridad Escolar y Prevención de la Violencia así como las once mesas regionales que operan los acuerdos tomados en la mesa estatal, éstos derivados de las problemáticas recurrentes, necesidades y acciones de prevención para la comunidad escolar de Educación Básica, Media Superior y Superior.