Incapaz Fiscalía de resolver asesinato de Uriel Loya: Pérez Cuéllar

Tomada de Internet / Archivo

Hidalgo del Parral.- El Senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, declaró que, a dos años del asesinato de Uriel Loya Deister, la Fiscalía General del Estado, da muestras de incapacidad, ya que, hasta la fecha, no tienen detenidos y sólo dos sospechosos.

“Tiene la idea, pero no muy clara de quiénes fueron y menos el móvil del homicidio”, expresó al señalar que, cuando renunció el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Óscar Aparicio Avendaño: que también debía presentar su renuncia el fiscal César Augusto Peniche, quien brilla por su ausencia en los casos de relevancia para el estado.

“Mantiene un récord de homicidios y delitos de alto impacto, como en los peores momentos de la violencia de nuestro estado; y para colmo del cinismo, en lugar de renunciar suelta la idea de que quiere ser candidato a un cargo público”, señaló el legislador.

Pérez Cuéllar, quien es integrante de la Comisión de Justicia en el Senado, consideró que la impunidad generada en el caso del expresidente de la Coparmex en Hidalgo del Parral, es precisamente caldo de cultivo para que se sigan cometiendo otros crímenes de esa naturaleza en el sur de la entidad, pero también en el norte, en la capital y en general, en todo el territorio estatal, donde la violencia no cesa, porque tampoco hay un interés genuino para acabar con ella por parte de las autoridades estatales.

El senador morenista, añadió que, son preocupantes las declaraciones del padre de Uriel Loya, del mismo nombre, quién aseguró que, los sospechosos señalados por la Fiscalía General del Estado no tienen nada qué ver con la muerte de su hijo, ya que, él está seguro de que el móvil está relacionado a cuestiones políticas: “el asesinato de mi hijo fue con meros fines políticos, y nada más que eso”, publicó el pasado fin de semana un diario de Parral.

“Prácticamente la Fiscalía del Estado no tiene nada, por ello es imperativo que nos sumemos a esta exigencia, para que la autoridad competente disponga de los agentes del ministerio público necesarios para el caso, que se coordine con otras corporaciones para que pueda dar resultados, pero no en un año, ¡ya!, porque ya pasaron dos años y no hay nada”, puntualizó el senador de la bancada de Morena.