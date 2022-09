Inauguran extensión del Tecnológico de Parral en Gpe y Calvo

Parral.- Autoridades municipales y educativas de Guadalupe y Calvo pusieron en marcha la apertura de la extensión del Tecnológico Campus Parral, sede Mesa de San Rafael.

El oficial mayor del municipio, Samuel Almazán González en representación del presidente municipal, Lic. Julio César Chávez Ponce inauguró la extensión del Instituto Tecnológico de Parral en la comunidad de Mesa de San Rafael.

Con más de 25 alumnos en la carrera de Ingeniería Industrial se logró el compromiso realizado por el edil Guadalupense que tiene como meta, mejorar las necesidades educativas y llevar escuelas de nivel superior a las comunidades apartadas de la cabecera municipal.

La inauguración del plantel educativo fue el pasado sábado 24 de septiembre y contó con la presencia de las representaciones del sector educativo entre ellos el Prof. Martin Hernández, coordinador del SNTE Guadalupe y Calvo, Ing. Martín Alejandro Molina Coordinador del TecNM campus Guadalupe y Calvo, el director de la Secundaria Federal Prof. Pedro Calderón Sáenz y el Prof. Joel Hernández quien fungió como maestro de ceremonia, así como autoridades municipales como el síndico municipal Prof. Iván Rubio Javalera y en representación del alcalde Julio Cesar Chávez Ponce el Lic. Samuel Almazán Oficial Mayor, el Ing. Martin Peinado subdirector de servicios públicos municipales y Benita Calderón Martínez, suplente del Síndico Municipal, además de alumnos y padres de familia.

En su uso de la palabra fue el Prof. Martín Hernández quien coordina el SNTE en el municipio de Guadalupe y Calvo, dio la bienvenida a los asistentes, oriundos de Mesa de San Rafael y dijo sentirse orgulloso de las acciones que la actual administración realiza, “Existen momentos en que se habla de promesas, pero este día se ve una promesa que se cumple por ello agradezco al presidente municipal Julio Cesar Chávez, que ha tenido la disponibilidad de cumplir y apoyar en la cuestión educativa.” Exclamó

Por su parte el Lic. Samuel Almazán González resaltó, que gracias a la buena gestión y la buena relación que tiene el alcalde Julio Cesar Chávez con el director del Tecnológico de Parral Ing. José María Morales Sáenz se dio este logro, ya que accedió a la solicitud hecha por el edil de abrir una extensión del Tecnológico en la comunidad de Mesa de San Rafael.

“A nombre del alcalde agradezco su buen gesto, seguiremos trabajando conjuntamente de la mano municipio e institución por la educación de los jóvenes, aseveró Almazán González.

En su participación el síndico municipal Prof., Iván Rubio Javalera asentó que una institución educativa no inicia de la noche a la mañana pues es una labor de gestiones que tienen que ir con la unión de esfuerzos entre municipio, alumnos, comunidad y profesores fue la clave del éxito para la apertura de esta extensión del Tecnológico de parral.

En este sentido el Ing. Martin Alejandro Molina coordinador a distancia del Instituto Tecnológico de Parral en Guadalupe y Calvo, destacó que el director del TecNM campus Parral Ing. José María Morales, seguirá apoyando este tipo de proyectos en llevar la educación de nivel superior a las comunidades en donde los jóvenes y no tan jóvenes que no tuvieron la oportunidad de salir a estudiar su nivel superior puedan acceder a su educación en su propia comunidad.

Por su parte los alumnos Eduarda Vianey Vaca Castillo y Cristian Alonso Gutiérrez Calderón, coincidieron en que esta acción es una oportunidad no solo para él, si no para muchas personas que no habían tenido la oportunidad ni los medios de salir a estudiar, por lo que agradeció al alcalde Julio Cesar Chávez por su ayuda y colaboración de impulsar la educación a nivel superior en la comunidad.