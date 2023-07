Inadmisible utilizar a Policía Municipal para custodiar ciudadanos

Parral.- La regidora del Partido Revolucionario Institucional, Dalila Villalobos reprobó que los elementos de Seguridad Pública custodien al expresidente Alfredo Lozoya y no a la ciudadanía, esto ante los lamentables hechos en el que los policías agredieron al hijo de un empresario parralense.

La funcionaria pedirá un informe detallando estos hechos a la Comisión de Seguridad Pública y al edil César Peña, donde den a conocer los detalles de cómo y cuándo ocurrió esto, además pidió que no solo cesen de sus funciones a los involucrados, sino que sean castigados conforme a la ley.

El PRI no va a permitir que las unidades estén resguardando a un particular y no a las personas, ya es hora que Peña agarre las riendas de esta administración y no deje que otro se meta en su gobierno”, mencionó.

Así mismo, dijo que una persona no se puede creer dueña de Parral ni dueña el sistema del gobierno municipal, César Peña tiene que dar la cara.