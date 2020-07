Impune, masacre de familia en comunidad La Mora

A ocho meses de la masacre contra la comunidad de La Mora, todavía no existe ningún detenido procesado por los homicidios de las nueve víctimas, reclamó Adrián LeBaron, quien les pidió a los presidentes de México y Estados Unidos poner el tema en la mesa durante su próxima reunión.

“¿Qué le irá a decir Andrés Manuel López Obrador al presidente Trump sobre la masacre de 17 ciudadanos estadounidenses, de los nueve muertos?, que tienen 10 detenidos, pero ninguno por el asesinato de mi familia, que todo ha sido pura palabrería… Que pongan el tema en la mesa”, demandó tras ocho meses de pedir justicia.

El 4 de noviembre de 2019, su hija y cuatro de sus nietos fueron acribillados y luego incinerados dentro de su camioneta durante la masacre contra 17 integrantes de la comunidad La Mora, en la frontera entre Sonora y Chihuahua, en la que murieron tres madres y seis de sus hijos.

Aunque las autoridades han detenido a 10 presuntos responsables, ninguno ha sido procesado por el delito de homicidio contra las víctimas de la masacre, reclamó el chihuahuense con doble nacionalidad, quien junto con sus sobrinos Julián y Bryan LeBaron ha encabezado una serie de manifestaciones y exigencias de justicia en distintas zonas del país

Ayer, junto a sus tres nietos que quedaron huérfanos, y con quienes se reunió el fin de semana para celebrar la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, Adrián cuestionó qué les dirá a sus nietos cuando le pregunten por los asesinos de su mamá y sus hermanos.

“¿Qué les digo a mis nietos yo al saber que los asesinos de su madre están libres? Lo siguen sacando como uno de los casos más trascendentales de violencia que han pasado en los últimos tiempos, especialmente con López Obrador, y está parkeado (detenido) el proceso. Yo no le veo avances”, reclamó.

Dijo que hace un mes estuvo en las oficinas de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y le dijeron que se “armara de paciencia, que están avanzando”.

“Pero yo veo todos los casos –de inseguridad que siguen pasando–, que yo ya estoy tan confundido que ya no sé si le van a seguir haciendo caso a la masacre de Sonora”, lamentó.

“Tienen 10 detenidos, ya no están arraigados, ya todos fueron vinculados a proceso por delitos de delincuencia organizada, ya se les comprobó eso. Pero ninguno lo han procesado por el asesinato ni la masacre, o sea que los asesinos de mi hija y de mis nietos están sueltos. Aunque hayan agarrado a 10 si no los sentencian por asesinato quiere decir que los asesinos de mi hija siguen libres, con una vergüenza ciudadana de mi parte”, señaló.

Entre los 10 detenidos por las autoridades se encuentran los hermanos Luis Manuel “N” y Héctor Mario “N”, detenidos el primero de diciembre del año pasado en Janos, Chihuahua, y cuya familia se ha manifestado en diversas ocasiones al asegurar que son inocentes de la masacre de La Mora.

Héctor Mario “N” fue detenido como acusado de ser el líder de “La Línea” en Janos desde el año 2000.

También se encuentra detenido el director de Seguridad Pública de Janos, Fidel Alejandro N., “acusado de tener participación directa en la masacre”, por lo que la familia LeBaron ha exigido que se investigue a las autoridades de Chihuahua en su relación con el crimen organizado.

El atentado ocurrió en dos puntos diferentes de la Sierra que conecta al rancho sonorense La Mora con Janos, Chihuahua. En el primer ataque, a pocos kilómetros de La Mora, fueron asesinados Rhonita Miller, de 30 años, y cuatro de sus hijos: Howard y Krystal, de 12 y 10 años, y los cuates Titus y Tiana, de ocho meses de nacidos.

Ellos fueron atacados a balazos y luego incinerados dentro de la camioneta en la que viajaban, la cual encontró Adrián todavía despidiendo humo.

En el segundo ataque, a 18 kilómetros de distancia, casi en la frontera con Sonora, fue asesinada Christina Marie Langford, de 32 años, quien viajaba con su hija de siete meses de edad.

También fueron asesinados en el mismo lugar, dentro de una tercera camioneta Dawna Ray Langford, de 43 años, y sus hijos Trevor y Rogan, de 11 y dos años, mientras que otros seis de sus hijos resultaron heridos.

Durante su visita a La Mora en enero pasado, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la justicia por la masacre de la comunidad La Mora serviría de ejemplo de que el que comete un delito será castigado.

Después de una reunión privada con los familiares de las tres madres que fueron asesinadas con seis de sus hijos, el mandatario tuvo un evento público, donde anunció que regresaría en tres meses para presentar un plan de desarrollo para Bavispe.

Además de hablarles sobre la investigación, en la cual aseguraron no les aclaró “quién” y “por qué” mandó matar a sus familiares, el presidente tuvo cuatro compromisos que después anunció a la comunidad del municipio, basados en la seguridad y justicia para la población.

“Hemos acordado volvernos a reunir en dos meses y posteriormente yo voy a regresar, aquí a Bavispe. Vamos a regresar porque se ha hecho un planteamiento... lo primero, la justicia: que se castigue a los responsables, que no haya impunidad, que sea un ejemplo de que el que comete un delito es castigado”, dijo sin que ninguna de las dos cosas se haya cumplido aún.

También prometió la construcción de un monumento a las víctimas, hacer un reconocimiento especial a los sobrevivientes y quienes participaron de manera heroica tras la masacre, por ejemplo, al doctor de Bavispe, y un plan de desarrollo para esta región que incluye sus caminos.

A ocho meses de la masacre y seis de dichas promesas, ayer Adrián LeBaron aseguró que nada de eso se ha cumplido.

“Fueron puras promesas, porque es muy fácil decir. Por eso ahora yo quiero que me responda las policías. Supuestamente iban a atender a mis nietos, pero todo, todo es pura palabrería. Yo no sé a qué creer tantito”, lamentó.

Sobre la investigación del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en el caso, dijo que fueron informados de dos detenidos, pero tampoco están detenidos por otras causas, no por la masacre.

“Ellos nunca dicen nada, es una institución americana de lo más hermética que existe. También ellos me dicen que tenga paciencia, que ellos han tenido casos que hasta duran 10 años, no pues me voy a morir antes de ver la justicia de mis hijos”, reclamó.