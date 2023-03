Impugnarán nombramiento de nueva presidenta del INE

Chihuahua.– La presidencia del INE quedó con un perfil íntimamente ligado a Morena a través de Guadalupe Taddei, hija del delegado de Bienestar en Sonora, quien cuenta con familiares en regidurías y diputaciones de Morena y resulta lamentable.

Así lo aseguró la diputada federal Rocío González quien consideró que con este tipo de actos se deja a la suerte la democracia porque este proceso caminó conforme las instrucciones que les dio el presidente a los involucrados en el proceso, pertenecientes a su partido.

“Estábamos cuidando que no llegara Bertha Alcalde, pero esta mujer (Taddei) es cercana a la 4T, a Morena, su papá es el súperdelegado en Sonora, tiene a toda su familia en puestos de poder y ella misma estaba como consejera en el Instituto de Transparencia en Sonora y su perfil está ligado íntimamente a Morena”

González Alonso dijo que Tadeii no cumple no cumple con los principios de autonomía e independencia por tener claros vínculos con Morena y todavía, se debe investigar si cuenta o no con título universitario, porque es una duda que surge a partir de determinadas evidencias.

Destacó que nunca hubo acuerdos con los perfiles que se postularon y por lo tanto, impugnarán ante las instancias correspondientes el arribo de la nueva Consejera Presidenta.

“Estamos dejando a la suerte la democracia, así los instruyó el Presidente y así actuaron, pero vendrán las impugnaciones, es un tema que vamos a estar peleando porque al parecer quien salió insaculada ni siquiera cumple con el requisito académico, no tiene su título de licenciatura y es un factor más que se tendrá que investigar y es un suficiente causal par que no pueda estar al frente de este Instituto y vamos a llevar esto hasta donde sea”, confirmó.

Indicó que se revisarán todos los elementos que el comité de evaluación tuvo en sus manos, pero ya preparan con los departamentos jurídicos las bases de impugnación.