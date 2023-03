Impugnan hoy rechazo del IEE a plebiscito por Centinela

Ciudad Juárez.— Los promoventes del plebiscito y la consulta pública contra la Plataforma Centinela interpondrán hoy ante el Tribunal Estatal Electoral dos impugnaciones contra las resoluciones del Instituto Estatal Electoral (IEE) que permitieron avanzar solamente a una de las dos solicitudes de ejercicios consultivos presentadas.

De acuerdo con el líder de la fracción de Morena en el Legislativo estatal, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, se tramitará una impugnación de fondo contra la resolución del órgano electoral que rechazó la implementación del plebiscito, “por negar la participación ciudadana”.

Aparte, se impugnará la aplicación de la consulta popular, que ya tiene una semana recogiendo opiniones, esta vez de forma, por “el formato que resulta tendencioso, porque multiplica la brecha digital al sólo permitir la participación vía Internet; el tema de la traducción a 16 idiomas en el estado y la falta de herramientas para que las personas con discapacidad visual puedan participar”, explicó.

Una vez recibidos los trámites, el órgano electoral tendrá un período de cuatro días hábiles para pronunciarse, mientras que el plazo para concluir con la consulta pública termina el próximo 31 de marzo.

La semana pasada el IEE declaró improcedente la solicitud de plebiscito al proyecto de Plataforma Centinela; sin embargo, sí permitió la aplicación de la consulta popular al mismo proyecto.

“Nosotros la habremos de impugnar, tenemos cuatro días hábiles para impugnarla ante el organismo. Las dos figuras tienen el mismo requisito (consulta pública y plebiscito), ¿cómo pudo haberse aprobado lo mismo en una y en la otra no? No me parece un argumento convincente”, apuntó Estrada Sotelo.

Hasta ayer, 7 mil 070 personas se han registrado en la plataforma digital, de quienes 6 mil 628 ya emitieron su opinión en la consulta popular, abierta hasta el próximo 31 de marzo.

De acuerdo con el colegiado, la solicitud de plebiscito no fue aprobada por no cumplir con el requisito en precisar la autoría de la autoridad implicada; es decir, los promoventes no precisaron el acto que se sometería a consulta, a pesar de las diligencias del organismo electoral. La solicitud recibió el voto en contra de manera unánime durante la sesión extraordinaria celebrada en esta frontera.

Participan más de 6 mil personas en consulta

Luego de que desde el 17 de marzo el Instituto Estatal Electoral (IEE) habilitó un micrositio para la aplicación de la consulta pública a la Plataforma Centinela, han participado 6 mil 628 personas, reportó la presidenta del organismo electoral, Yanko Durán Prieto.

De acuerdo con el corte de desempeño de ayer, 7 mil 070 personas se han registrado en la plataforma digital, de quienes 6 mil 628 ya emitieron su opinión.

Mientras que en la consulta sobre la reforma a seis leyes estatales del medio ambiente han participado 549 personas de 606 registros.

El sitio ieechihuahua.org.mx/_consulta_Plataforma_Centinela, para participar en esta consulta, estará abierto hasta el próximo 31 de marzo.

Al ingresar al portal es necesario contar con una CURP, la clave de elector, en caso de las personas mayores de edad; además, registrar un correo electrónico y señalar el municipio desde el que se ingresa al sitio. Luego se debe contestar una parte de tres preguntas con fines estadísticos para el organismo electoral.

La única pregunta a consultar es: “¿Cuál es tu opinión y/o propuesta relativa a que el estado destine recursos a la estrategia de seguridad publica estatal denominada Plataforma Centinela?”. Existen tres respuestas: “Sí estoy de acuerdo en que el estado destine recursos a la plataforma centinela”, “No estoy de acuerdo en que el estado destine recursos a la plataforma centinela” y “Ninguna de las anteriores”.

También existe otro apartado que permite al usuario ampliar su opinión respecto a la iniciativa gubernamental, incluso subir un archivo de texto.

La página electrónica también proporciona información en relación con la Plataforma Centinela, como datos acerca de la construcción de la Torre Centinela en esta frontera, los ejes rectores del proyecto y las sedes de los subcentros regionales para su operación en todo el estado.

Además, toda la información está disponible en ralámuli y warijó.