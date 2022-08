Impugna morenista ante TEPJF designación de Terrazas

Ciudad Juárez.— El diputado de Morena Benjamín Carrera Chávez acudió a la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la designación de su compañera de partido Adriana Terrazas Porras como presidenta del segundo período de sesiones en el Congreso del Estado.

Según el morenista, sus otros 10 compañeros de partido analizarán, además, y todos de acuerdo, la expulsión de Terrazas de la bancada.

Dijo que a través de un juicio para la Protección de Derechos Político-Electorales se está tratando de revertir dicho nombramiento.

“A mí se me impidió el derecho de ser votado como lo marca la Constitución, pero a mis compañeros de la fracción se les impidió el derecho de votar porque decidieron vetarme”, esgrimió.

El legislador también acudió, apuntó ayer, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) porque se dijo víctima de discriminación por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quienes le negaron la presidencia de la mesa directiva.

“Sufrí un acto de discriminación por parte de la Jucopo, ya que la argumentación que dieron es que soy un diputado radical”, expresó. “Querer señalar a los diputados con adjetivos es incorrecto”.

Según Carrera, los 10 diputados de la bancada inconformes con el nombramiento de Terrazas se han reunido en los últimos días con militantes de distintos municipios, como Casas Grandes, Cuauhtémoc y Madera, para informarles de lo que ocurrió.

“A esta historia le queda mucha cuerda”, aseguró. “En ninguna parte del mundo, ni en ninguna lógica, existe la posibilidad de que te veten porque no eres amigo, o no le caes bien, o porque ellos consideran que no estás en un catálogo de ‘compas’”.

Sobre la permanencia de su compañera de partido, dijo que “sinceramente veo muy complejo que pueda continuar en la fracción, el estatuto así lo plantea”.

El diputado aseguró que de manera aledaña acudirá al Congreso Nacional de Morena para plantear un cambio a los estatutos para que externos no obtengan candidaturas como lo hizo la diputada Adriana Terrazas.