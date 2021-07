Improcedente, queja de LeBaron ante la CNDH

Ciudad Juárez— “Acribillan y quemaron a mi hija y cuatro nietos. Mi comunidad ha sido perseguida, secuestrada, vivimos a la sombra del crimen y hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) me dice que no calificamos como víctimas. No entiendo qué debe pasar para que termine esta era de sangre y dolor”, escribió Adrián LeBaron Soto a través de redes sociales.

Adrián LeBaron Soto y Betsheba Shalom Tucker dieron a conocer ayer a través de un comunicado que fueron informados vía correo electrónico por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la negativa para aceptar a trámite su queja interpuesta el pasado 4 de mayo, misma que dirigieron a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra.

Indican que dicha negativa la justifican aludiendo a que desde el 7 de noviembre de 2019 de oficio iniciaron por su cuenta un expediente, “con motivo de las agresiones de las que fueron víctimas familiares del señor Julián LeBaron”, refiere el documento firmado por Rosalinda Morales Garza, directora general de Investigación de la Sexta Visitaduría de la CNDH.

“Siendo el expediente CNDH/6/2019/101124/Q donde nos afirman que ya constan diversas medidas cautelares y los informes que en su momento se requirieron a las autoridades consideradas como responsables durante los eventos del 4 de noviembre de 2019, cuando nueve mujeres y niños de nuestra comunidad fueron asesinados”, señalan.

Mencionan que dicho comunicado oficial ya había sido anunciado por Martha Garrido y Enrique Vega, perteneciente a la Sexta Visitaduría, personas con quienes ayer se entrevistaron en las instalaciones de la propia CNDH, precisamente para saber los avances en su queja.