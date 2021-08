‘Ilegal, asignar escoltas y vehículos a hermana’

Ciudad Juárez— De acuerdo con el abogado Héctor Villasana, quien o quienes hayan autorizado y asignado a Leticia Corral Jurado una escolta y un vehículo oficial para su uso personal, sin ejercer cargo público alguno, estarían cayendo en la falta administrativa de nepotismo.

“Lógicamente transgrede la Ley General de Servidores Públicos, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluso hay ahí una falta administrativa grave que se denomina como nepotismo”, comentó.

“Por el parentesco de hermana de Javier Corral Jurado, al otorgar escoltas y un vehículo oficial a Leticia se estaría incurriendo en actos de nepotismo”, explicó el abogado penalista; este acto no sólo se sanciona por el nombramiento de algún familiar, sino también por destinar recursos para beneficiar a familiares.

“Evidentemente que no es legal, porque ella no es funcionaria pública, no está dentro de ninguna de las hipótesis que establece la ley orgánica de la administración para que pueda ejercer o utilizar recursos del Estado sin ninguna comisión o cargo”, comentó.

Otro de los puntos que abordó el litigante es que se trata de una falta administrativa grave en la que pudiera incurrir quien haya autorizado que algún familiar directo del gobernador o cualquier persona, sin ser funcionaria pública o sin ejercer un cargo o posición gubernamental, use recursos del erario.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio de diferentes solicitudes de información, se dio a conocer que Leticia Corral Jurado tiene designada una escolta personal, identificada como Aurora Vaquera Horta, agente ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y quien percibe un sueldo mensual de 13 mil 283 pesos.

En tanto que la unidad oficial que se le asignó para sus traslados personales es una camioneta Suburban con placas EMS2771, con un gasto aproximado de 10 mil 935 por uso de octubre del 2020 a febrero del 2021.

Justifica fiscal protección

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, dijo que los escoltas con los que cuenta la familia del gobernador del estado Javier Corral Jurado, agentes de la Fiscalía, son necesarios debido a que en el combate al crimen organizado se debe garantizar su seguridad.

Dijo que esto incluye a sus familias, debido a que son la parte más sensible de los funcionarios.

“El combate al crimen organizado presenta condiciones que requieren dotar a los funcionarios que están involucrados con esa tarea de la certeza de que efectivamente cuentan con el respaldo del Estado, y cuando digo Estado me refiero al Estado mexicano en los tres niveles de gobierno”, mencionó.

“Lamentablemente muchos de nuestros servidores públicos involucrados en las diferentes tareas de seguridad hemos sido víctimas de alguna amenaza o alguna agresión y son condiciones que tenemos que enfrentar en el día a día, y reitero, respeto mucho las opiniones de los diferentes sectores pero en efecto las personas que están involucradas en estas tareas deben tener ese respaldo del Estado mexicano”, enfatizó.

