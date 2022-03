Identifican a víctimas fatales de masacre

Chihuahua— La Fiscalía de la Zona Sur identificó a las tres víctimas del ataque perpetrado esta tarde en la comunidad de El Zorrillo en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Los nombres de las personas son Martina V. C., de 39 años, Nuvia Judith M. V., 24 años y Jorge Omar C. C., de 36 años. Todos con domicilio en la comunidades de El Baluarte, Guadalupe y Calvo.

Por ahora dos menores que viajaban en la unidad en que fueron masacradas las víctimas están en un hospital, sin que se tenga información de su condición de salud