Hunde a lecheros falta de asesorías e infraestructura

Delicias.- José Carreón Ramos, gerente general de la granja lechera más grande de Delicias, sostiene que es importante que al sector social se le dote de infraestructura básica y se le dé asesoría para que mejore su productividad, considerando que si se hace esto el incremento del precio de la leche pasaría a segundo término.

El entrevistado, quien ha tenido un estrecho vínculo con el sector social y mantiene una posición en la Femeleche, dio a conocer que por la falta de apoyo ya se perdió más del 50% de los hatos, siendo los principales factores en la región la falta de agua en presas en los últimos dos años, que propició que la alfalfa subiera desmesuradamente.

PUBLICIDAD

El empresario expresó que lamentablemente la producción de la leche en el sector social se ha dado de manera natural y sus actores no se han preocupado por mejorar la forma de hacerlo, salvo en algunos casos que varios se han unido para vender estructuradamente a grandes compañías que les han permitido mantenerse, no obstante lo complicado que han resultado los últimos años.

José Carreón, externó que si las instancias oficiales quisieran realmente apoyar a los lecheros y salvarlos, deben de promover programas para dotarlos de infraestructura entre ellos tanques de diferentes tamaños, según lo que obtienen para que almacenen su producto y la comercialicen de forma fría y no caliente como actualmente se hace, pues al final se castiga mucho el precio por no cumplir con los requerimientos solicitados.

José Carreón, externó que si las instancias oficiales quisieran realmente apoyar a los lecheros y salvarlos, deben de promover programas para dotarlos de infraestructura entre ellos tanques de diferentes tamaños, según lo que obtienen para que almacenen su producto.

Otros aspecto que debería atender el gobierno, si realmente quiere resolver la problemática, es utilizar las instituciones educativas de nivel universitario afines a esta actividad, y asesorar bien a los productores que lo hacen de manera empírica y no científica, sobre todo en la dotación de alimentos a sus vacas, cuyo rendimiento en muchas ocasiones no sobrepasa los 20 litros diarios y no cumple lo solicitado por los centros de recepción.

Carreón Ramos comentó que los establos grandes, como el que él dirige hay nutricionistas encargados de preparar las raciones, las cuales se integran por alfalfa, silo de maíz y concentrado; que en los tiempos en el que escaseó y se encareció la alfalfa, cambiaron las proporciones para que la producción se mantuviera, no rebasando un costo determinado para que la actividad siguiera siendo rentable.

Platicó que todavía el año pasado tuvo reuniones en Meoqui con funcionarios de Segalmex para que no desapareciera el sector social, sin embargo, hay muchas cuestiones por resolver que hacen muy complicada su reactivación, la realidad es que los que la procesan y la venden son los más beneficiados y no los productores, Por último José Carreón Ramos manifestó que en su perspectiva, el subir el precio de la leche no sería la solución definitiva; los programas de apoyo implementados por el gobierno son paliativos, hay muchas cosas que ya se mencionaron para mejorar y que sea rentable, otra medida es por ejemplo no permitir el acceso al estado de leche de otras entidades.