Hospitales del Estado incumplen con entrega de medicamentos

Hospitales del Estado surtieron solo cuatro de cada cien medicamentos que fueron recetados por médicos durante agosto, informó la Unidad de Información de los Servicios de Salud de Chihuahua en su oficio número SSCH UT-20/637.

Del 1 al 31 de agosto pasado los médicos entregaron 155 mil 872 medicamentos recetados para los chihuahuenses que acudieron a los nosocomios por algún tipo de padecimiento, pero solamente se surtieron 6 mil 527 medicamentos en las farmacias de Servicios de Salud, es decir solo el cuatro por ciento.

Los pacientes que se han visto más afectados por no recibir sus medicamentos, y que están registrados en las cifras de entregas, son quienes padecen del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), ya que no les surtieron fármacos como el Abacavir y Dolutegravir, entre otros.

Otros pacientes afectados son los que padecen algún tipo de cáncer, quienes desde hace meses no han conseguido que les entreguen sus medicamentos, supuestamente porque no hay en existencia, aunque hace más de un mes personal del almacén de Servicios de Salud dio a conocer la existencia de estos fármacos en las bodegas, varios ya caducados.

También personas con padecimientos cronicodegenerativos afectadas por diabetes, y los que tienen problemas renales crónicos no lograron surtir sus recetas médicas, ya que no se entregaron medicamentos como acarbosa y alfacetoanálogos, según el listado dado a conocer por la dependencia estatal.

Además hubo padres de familia que tuvieron que buscar la forma de conseguir medicamentos para el tratamiento de la rickettsia, debido a que el hospital Infantil no contaba en ese momento con el fármaco.

El recientemente nombrado secretario de Salud, Eduardo Fernández, dijo que sí había medicamentos, pero como no estaban registrados en el sistema, las farmacias no mostraban su existencia, por lo cual no se estaba entregando a los usuarios.