Homicidios en Chihuahua se incrementaron 15 por ciento en 2018

Chihuahua.- Durante el 2018, los homicidios en Chihuahua se incrementaron un 15 por ciento con respecto al año anterior, al pasar de 1,516 asesinatos a 1,800, de acuerdo con cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, mientras que en lo que va del presente año, las muertes violentas ya superan el centenar de sucesos.

Al respecto, Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la mesa de seguridad de la Coparmex a nivel nacional, expuso que mientras no exista una verdadera voluntad política entre los tres niveles de gobierno y mientras no se haga lo que a cada uno le corresponde, la situación no se podrá revertir y para esto también es importante la participación ciudadana.

De esta manera, comentó que el inicio de año no es alentador, pues a nivel nacional se ha registrado una cifra considerable en el número de homicidios y de seguir con ese ritmo, el 2019 se podría convertir en el año con más muertes en el país en la época reciente, pues el 2018 que es el máximo histórico cerró con más de 28 mil homicidios.

Lamentó que, hasta el momento no se ha podido establecer una política efectiva para el combate al crimen organizado que permita reducir la violencia en el país y Chihuahua no ha sido la excepción, en donde ciudades como Juárez y la capital del estado, así como algunos municipios de la zona serrana mantienen cifras a la alza en cuanto a los asesinatos.

Por tal motivo, el presidente de la mesa de seguridad, comentó que mientras los distintos niveles de gobierno no asuman su responsabilidad, será complicado revertir la situación y la sociedad contiuará sufriendo los embates de la delincuencia.

A nivel local, de acuerdo con cifras de la mesa de seguridad del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), la ciudad de Chihuahua registró una tasa de 38 homicidios por cada 100 mil habitantes, que lo coloca por encima de la media nacional que es de 34 asesinatos por igual número de personas.

La capital del estado cerró el 2018 con un total de 340 asesinatos que significan una reducción respecto al 2017 de 140 casos, pues en aquel año ocurrieron en la ciudad 480 homicidios.