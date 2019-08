'¡Hijo, entrégate por favor!'

Chihuahua— Ignacio Núñez Jiménez, padre de José María presunto secuestrador de la niña Dulce Yareli, de 11 años, mandó un mensaje por este medio a su hijo en el que le dice textualmente: “Mijo, entrégate por lo que hicistes (sic) por favor, de todas maneras te van a agarrar, ya ves que nunca me hicistes caso. Tu mamá ya no puede ni dormir, no come, acuérdate que tiene su marcapasos”, luego de que señalara que su hijo fue problemático desde tiempo atrás por lo que la familia repudia que el hombre se haya llevado consigo a la menor.

El padre dijo estar muy apenado por la situación de ser culpable pues aunque por el momento su vástago permanece desaparecido sospechan que sí fue él quien sustrajo a la menor. Aseguró que no han tenido contacto con él. “Sé que según se la llevó, pero no crea que va a llegar aquí a mi casa ni a la casa de los hermanos porque estamos en contra de lo que hace mal. Claro que no estamos de acuerdo que haga eso”, detalló.

El padre informó que desconoce el domicilio actual, aunque sabe que es en la colonia Nuevo Triunfo y aseguró que desde hace tiempo no tienen buena relación, por lo que mientras estuvo preso 1 año y 4 meses no fue a visitarlo.

Comentó que no se habían percatado de que existiera una relación con la niña, ya que él es el casero y vive a un lado de la casa de la menor, sin embargo no se percataban de que tuvieran contacto alguno.

El padre destacó que por la relación distanciada que tenían no sabe a dónde pudo haber escapado con la niña, sin embargo recuerda que tenía trabajos en municipios de la sierra.

La familia de José María rechazó y se deslindó de las acciones de su hermano y señalaron que incluso puede traerles problemas pues un hermano de él es físicamente muy parecido, por lo que ahora que se hizo público su retrato puede traerles problemas, pues el padre afirmó que sus otros 10 hijos son personas honradas y trabajadoras.