Chihuahua- "Hermanita, ya un año y cinco meses sin saber de ti, de vivir esta angustia. Te extrañamos mucho", dijo Denisse Valenzuela, hermana de Marybell, desaparecida desde el 15 de abril del año pasado.

"Dedico estas palabras que me sale del alma a mi hermanita Marybell que tanto extraño y tanta falta me ha hecho. Sólo las personas que hemos pasado por esto, sabemos lo que sentimos; siento el corazón apachurrado y sin vida, tengo el alma vacia", dijo Denisse. Este año, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), atrajo el caso por petición de los familiares quienes decidieron que este fuera investigado en Chihuahua y no en Ojinaga.

PUBLICIDAD

Por este hecho, esta detenido Iván Eilier; quien era pareja sentimental de la víctima.

De acuerdo con la pesquisa emitida por la Fiscalía General del Estado, Marybell Valenzuela tenía 37 años al momento de su desaparición.