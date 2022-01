Hereda legislatura pasada revisión de cuentas del 2019

Chihuahua– Diputados de la anterior legislatura no revisaron ni aprobaron las cuentas públicas del 2019, bajo el pretexto del proceso electoral, y dejaron la carga de trabajo a los diputados de la legislatura actual.

Así lo confirmó la diputada Leticia Ochoa, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, quien indicó que la cantidad de asuntos pendientes demandará un gran esfuerzo y enfoque de los diputados.

“No se dictaminó 2019, porque se atravesó el año electoral y desde el 7 de febrero de 2020 se publica el programa anual de auditoría de la ASE (Auditoría Superior del Estado), el 28 de marzo aparece una publicación de suspensión de actividades debido a la contingencia del Covid-19 y se suspendió todo trabajo, pero hasta el 4 de julio de 2020 se genera la publicación de acuerdo de reanudación de actividades”.

La diputada resaltó que los diputados de la anterior legislatura duraron abril, mayo y junio sin actividades, tres meses, y el 29 de julio se publicaron los lineamientos del trabajo a distancia, pero de julio a noviembre tampoco se avanzó por la contingencia, hasta el 27 de diciembre, que se establece una reforma a la Ley de Fiscalización.

“Por todos estos retrasos en 2020, se postergaron los informes de las cuentas públicas del 2019, pero hasta el 15 de febrero se entregaron los informes individuales de las cuentas del 2019 y usted me va a preguntar, entonces, ¿el 2021 qué pasó? Y pues… no sabemos, pero no se trabajó porque se atravesó el año electoral y la Comisión de Fiscalización pasado, por ley transfirió el dictamen de las cuentas del 2019 al siguiente período ordinario”, insistió la legisladora.

Ante esto, siguen pendientes importantes auditorías a la Universidad Autónoma de Chihuahua, al Plan de Apoyo Emergente por el Covid-19 y, en general, de la cuenta del Gobierno del Estado correspondiente a la administración pasada.

clozano@diarioch.com.mx