Hay variante Delta en Chihuahua y Juárez: Salud

Chihuahua.– Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte, informó que La variante Delta, dijo Zorrilla, se encuentra presente por lo menos en Chihuahua y Ciudad Juárez, lo cual ha sido confirmado por algunos laboratorios y se contempla que una importante cantidad de los casos confirmados de Covid en últimas fechas, corresponde a esta nueva cepa.

“Es una realidad, no se trata de un caso se trata de muchos, difícilmente a estas alturas sería posible definir cuál de cada enfermo tiene la enfermedad, pero si es un porcentaje importante, por eso hay que cuidarnos”, dijo Valenzuela Zorrilla.

El funcionario llamó a la población a no bajar la guardia y a mantener las medidas preventivas.

El funcionario precisó que el hecho de que este día no se presentaran defunciones por Covid 19 no significa que no haya habido, pues la falta de registro se debe a que no se alcanzaron a incluir en la estadística oficial. En la última semana se han presentado 13 muertes.

En total, se acumulan 73 mil 816 casos en el estado y 7 mil 721 defunciones. En Juárez llegaron a 33 mil 859 casos, en Chihuahua 21 mil 999, en Parral 3 mil 206, en Cuauhtémoc 2 mil 783 y en Delicias 2 mil 570.