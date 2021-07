Hay un mecanismo de protección, no debe usarse dinero público, dice AMLO a Corral

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia mañanera que el gobernador de Chihuahua no debe utilizar recursos públicos para contar con escoltas una vez que deje el mandato luego de que se le cuestionara sobre la iniciativa presentada por Javier Corral en la que gastaría, del erario público de la entidad, cerca de 100 millones 694 180 pesos.

"No me corresponde, es un asunto que tiene que ver con el estado pero desde luego no debe utilizarse el presupuesto con esos propósitos, si él considera que puede verse afectado, si se siente en riesgo hay un mecanismo de protección, que se apoye con la Secretaría de Gobernación como todas las personas que consideran pueden ser víctimas de un atentado" respondió el presidente.

Agregó que quien lo necesite recibirá apoyo por cualquier riesgo que sienta a raíz de las decisiones que se hayan tomado durante sus funciones, aunque aclaró que si el Congreso de Chihuahua aprueba dicha iniciativa, se trata de un organismo autónomo y serán ellos quienes resuelvan este tipo de casos.