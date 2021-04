Hay sólo 4 vinculados por masacre en Bavispe

Ciudad Juárez— Aunque para el gobierno mexicano existen 21 hombres detenidos por la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, sólo cuatro han sido vinculados a proceso por homicidio, el resto son acusados por delincuencia organizada, denunció ayer Adrián LeBaron, padre y abuelo de cinco de las nueve víctimas de La Mora.

Dijo que el quinto hombre acusado directamente de la masacre es Candelario N, alias “El Coma Santos”, quien fungía como “comandante de patrulla o jefe de pandilla” del grupo delictivo La Línea, y quien fue detenido el fin de semana pero pidió las 144 horas, que le permite la ley, para armar su alegato de defensa hacia la no vinculación a proceso, tiempo que está transcurriendo.

Según la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), un mes antes de la masacre ocurrida en la frontera entre Sonora y Chihuahua, Roberto G. M., alias “El Mudo” o “El 32”, líder de La Línea en el noroeste de Chihuahua, y sus hombres, se reunieron con gente del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien es actualmente el hombre más buscado por la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA).

Los delincuentes se reunieron en Buenaventura, donde planearon un ataque coordinado desde Caborca, Sonora hasta el noroeste de Chihuahua “para calentar esa zona y cerrarles el paso a los otros cárteles hacia Estados Unidos”.

Sin embargo, el habitante de la colonia LeBaron, en el municipio de Galeana, reclamó que si hubo una negociación entre los dos cárteles, por qué todos los detenidos son de Chihuahua.

“Yo tengo mucha inconformidad, la primera aclaración que dijeron Andrés López Obrador, Marcelo Ebrard (secretario de Relaciones Exteriores) y Alfonso Durazo (entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y actual candidato a gobernador de Sonora), fue que había sido una confusión en medio de dos bandos, entre los de Sonora y Chihuahua, pero han detenido a pura gente de Chihuahua, ¿y dónde están los del otro lado?”, cuestionó.

El chihuahuense también reclamó que aunque el Gobierno federal anuncia las detenciones como relacionadas como la masacre de su familia, al ser vinculados a delincuencia organizada “no tenga derecho” ni a estar presente en las audiencias ni a tener acceso a las carpetas de investigación de sus casos.

“Cuando a alguien lo detiene la Seido por delincuencia organizada especialmente, si hay orden de arresto por delincuencia organizada, la cual es muy difícil de obtener a través de un juez, el ofendido no es el ciudadano, el ofendido es el gobierno. Entonces yo como padre de Rhonita no tengo derecho a entrar a esas audiencias, pero todavía dicen que lo detuvieron relacionado a la masacre de mi familia, ¿por qué mencionan que está relacionado con mi hija y a mí no me dejan entrar?, a mí me dicen que los agarraron por delincuencia organizada”, reclamó.

Los detenidos por el delito de homicidio son Roberto G. M., alias “El Mudo” o “El 32”; Gildardo P., alias “El G3”; Alfredo “L”, alias “Coma Lara” y Wilbert "M".

Adrián LeBarón invitó el próximo 26 de abril a una megamarcha contra el gobernador Javier Corral Jurado, para denunciar la traición, colusión, colaboración y omisión de la masacre de su familia y de muchos crímenes más.

“Tenemos que salvar Chihuahua… salvar todo lo que somos, las familias, porque si no corregimos este problema Chihuahua se nos va a venir abajo”, señaló.

“Pueden decir que mataron a mi hija en Sonora, pero y ¿de ahí para acá? ¿En dónde están los asesinos de todas las muertes que han seguido?”, cuestionó quien el 26 de abril saldrá a las 10:00 de la mañana de la colonia LeBaron hasta la capital del Estado.

“La lucha es para que el cabrón que se quiera colgar de un puesto político sepa lo que le espera, que el pueblo se lo va a demandar. Chihuahua es un estado hermoso, que si no nos cuidamos se nos va a caer”, apuntó.