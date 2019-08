Chihuahua— “Yo coincido en que hay serios problemas en el Congreso, entre ellos, que hay muchas iniciativas que están en ‘la congeladora’, además de diputados que tienen a familiares trabajando, que si bien no entran en lo ilegal, si en algo poco ético”, opinó el diputado juarense Benjamín Carrera Chávez.

Sobre los artículos publicados por El Diario, en el sentido de las deficiencias que enfrenta el Poder Legislativo de Chihuahua, como el que de un total de 492 iniciativas que tratan sobre tareas de legislación y fiscalización, donde el 69 por ciento correspondientes a 339 propuestas de ley o de reformas se encuentran en estatus de “pendientes”, el legislador morenista dijo ser víctima de ello.

“Yo en lo personal he sido afectado por esta situación, por ejemplo, tengo cinco iniciativas importantes que no se han siquiera discutido”.

Citó la Ley de Austeridad, la cual “duerme el sueño de los justos”, de igual forma la Ley de Seguridad y Movilidad Vial.

“Ambas considero yo, son urgentes someterlas a votación”.

Agregó que otro tema ha sido la reforma para otorgar transporte gratuito a adultos mayores o en situación de discapacidad.

Mencionó que está además el tema de las licencias permanentes, “no se les ha dado entrada, quiero yo pensar que es porque involucra o tiene que ver con la suficiencia de recursos”.

En la opinión del legislador, la sociedad tiene toda la razón en cuestionar el trabajo del Poder Legislativo. Con respecto a otro tema, como los familiares que tienen laborando en el Poder Legislativo, afirmó tener conocimiento del tema.

“Yo en lo personal no tengo ese problema, pero sé de algunos diputados que hacen esa práctica común, tal vez no sea ilegal pero no es ético. Esta situación fácilmente podría resolverse si pudieran hacerse modificaciones o regulaciones al respecto, se tiene que revisar esa parte aunque habría que tratar en el ánimo de los diputados, porque todos vamos de paso finalmente en los puestos públicos”, sentenció.