Hay que ver los casos de corrupción de Corral: Alito

Chihuahua– Referente a los casos de corrupción que han marcado al PRI, sobre todo en Chihuahua, el presidente nacional de dicho partido, Alejandro “Alito” Moreno, consideró que éstos se deben juzgar en las acciones individuales y señaló que es algo que en el partido se aborda al interior, pero también al exterior, por lo que consideró que los casos de priistas ya se atienden y deben también investigarse los de políticos de cualquier partido, como es el caso de Javier Corral.

“Los temas de corrupción no son algo que nosotros en el PRI no discutamos o no vemos. Pero también hay que ver los casos de corrupción de Corral, hay que verlos, que se vayan más para atrás. Ésos ya se atendieron, se están atendiendo, y esos el PRI siempre ha marcado una línea, quien viola la ley y quien comete un delito o un ilícito, tiene nombre y apellido y credencial de elector, del partido político que sea. Que los juzguen, que enfrenten todo apegado a derecho y ésa es una responsabilidad de la autoridad jurisdiccional”, expresó.

Consideró que en específico en el caso de Chihuahua, donde se ha presentado el caso del exgobernador César Duarte, quien permanece en prisión, se debe hacer un análisis sobre ello y también el Gobierno que llegó después de la administración priista.

“Hoy lo que sí tenemos que hacer es un verdadero análisis de fondo del desastre que dejó la pasada administración a este Gobierno, y hay que saber qué ocurre en el gran estado de Chihuahua y tener muy presente que es algo que lastima a la gente: la corrupción, la falta de resultados, la impunidad, y bueno, nosotros como partido político siempre estaremos del lado de que se aplique la ley y se haga justicia”, afirmó.