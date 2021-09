Hay problemas para pagar nómina del Congreso

Chihuahua– La poca liquidez por parte del Gobierno del Estado también afecta a otros poderes, como el Legislativo, pues el Congreso carece de recursos inmediatos para pagar nómina y prestaciones a los empleados.

Así lo confirmó el presidente del Congreso, Mario Vázquez, quien dijo que ya se encuentran en pláticas con la Secretaría de Hacienda que dirige Arturo Fuentes Vélez, para tener claridad en los recursos que pertenecen al Legislativo.

“Estamos trabajando en esa parte, la información que tengo de parte de la Secretaría de Hacienda de hace dos días es que faltaban 60 millones de pesos que deben entregarse al Congreso y es parte de ese desfase de las finanzas estatales”, indicó.

Vázquez dijo que se debe recordar que el Congreso del Estado es un poder y no una dependencia más del Gobierno estatal, es decir que el Gobierno del Estado no decide si entrega o no el dinero, sino que es una obligación, dado que son recursos etiquetados de origen.

Otros compromisos económicos del Congreso también se encuentran pendientes de liquidar por la falta de entrega puntual de los recursos que le corresponden. Esto lo manifestó a 5 días de la culminación del gobierno de Javier Corral.