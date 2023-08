Hay más de mil chihuahuenses en penales federales

Un total de mil 022 chihuahuenses están recluidos dentro de los 13 centros federales de reinserción social (Ceferesos) distribuidos en diferentes estados del país, de acuerdo con el último Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, de mayo de 2023.

La estadística indica que de estos mil 022 reclusos, 366 se encuentran privados de la libertad por delitos del fuero común y 656 por casos del fuero federal. Del total, 806 ya cuentan con sentencia condenatoria, 319 por delitos del fuero común y 487 del fuero federal.

Entre estas personas hay 59 mujeres internadas en el Cefereso Femenil No. 16, en Morelos. De ellas, 40 están ingresadas por delitos del fuero común y 39 ya tienen sentencia. Otras 19 son del fuero federal y 14 compurgan una pena.

El Cefereso con la mayor cantidad de chihuahuenses es el No. 18, con sede en Coahuila, que alberga a 296 reclusos, de los cuales 73 cometieron algún delito de fuero común y 223 del fuero federal. De esta población, 252 han recibido sentencia.

Le siguen el Cefereso No. 17, de Michoacán, con 152 reos, entre los cuales hay 30 del fuero común y 122 del fuero federal; y el No. 12, de Guanajuato, con 99 reclusos chihuahuenses, entre ellos siete del fuero común y 92 del fuero federal.

En cuarto lugar se encuentra el Cefereso No. 11 de Sonora, con 88 personas privadas de la libertad; el no.

14 de Durango, con 70; el No. 1 del Altiplano, en el Estado de México, con 61; el No. 4 del Noroeste en Tepic, Nayarit, con 44; el No. 5 del Oriente, con 42 y el No. 15 de Chiapas, con 41.

Con la menor cantidad de presos originarios de Chihuahua están el Cefereso No. 13, en Oaxaca, con 38; el No. 8 del Nor-poniente, con 19 y el No. 5 del Nor-noroeste en Villa Aldama, Veracruz, con 13.

Entre los últimos traslados relevantes de reos chihuahuenses a penales federales están los de José Brian S. Z., alias “El 90”, y Efrén S. G., alias “El Maniaco”, integrantes del grupo criminal Los Salgueiro, quienes permanecieron ocho meses recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Aquiles Serdán.

Egresaron de dicho penal el 12 de octubre de 2022para ser llevados al Cefereso No. 1, “El Altiplano”, al ser considerados uno de los principales generadores de violencia en la entidad, sujetos a proceso por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de narcotráfico, así como tráfico de armas de fuego. Además, “El 90” contaba, además, con una acusación por el delito de secuestro.

Además, en enero del presente año, 191 internos del Cereso 3 de Ciudad Juárez fueron trasladados en dos vuelos distintos a varios centros penitenciarios federales, con motivo de la fuga de 30 reos el 1 de enero, entre ellos Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”.