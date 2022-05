Hay litio en tres puntos de Ahumada

Al menos cinco puntos del estado de Chihuahua aparecen en el listado de “82 localidades” en las que el Servicio Geológico Mexicano (SGM) reportó que estudiaría la posibilidad de que contuvieran litio, metal alcalino considerado estratégico en la transición energética.

De acuerdo con un documento del SGM actualizado en octubre de 2021, las “localidades con presencia de litio” en Chihuahua están en Aldama, una en lo que cita como Cusihuiriachi-Carichí y tres puntos en Ahumada, ubicada al sur de Juárez.

PUBLICIDAD

Además de Chihuahua, el listado incluye puntos en otros 17 estados, principalmente Sonora, pero también Durango, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León e Hidalgo.

Estas regiones, agrega la información difundida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), “serán estudiadas por el SGM para definir las áreas susceptibles de contener este elemento en calidad y cantidad suficientes para ser económicamente viables”.

Otro documento del SGM, pero de noviembre de 2020 y citado en 2021 por el Centro de Estudios Belisario Domínguez, del Senado, mencionó que en Chihuahua se han detectado manifestaciones de este metal ligero también en Jiménez y Ascensión.

Ni el SGM ni la Secretaría de Economía –de la que depende el primero– respondieron solicitudes de información de este medio sobre los puntos específicos de Chihuahua en los que se realizarían los trabajos de actualización sobre presencia de litio ni sobre los avances de la investigación.

De acuerdo con el colectivo de investigación cartográfica y acompañamiento Geocomunes, sin embargo, los ubicados en Ahumada pueden corresponder con los que fueron solicitados en concesión desde 2016 por una compañía privada filial de la canadiense Radius Gold –que ha reportado otros proyectos mineros en Chihuahua.

Cambios a la Ley Minera

Información de Geocomunes, que es parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), indica que el estudio de prospección del SGM en las 82 localidades es un paso previo a la exploración y será para el organismo descentralizado cuya creación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de abril con cambios a la Ley Minera.

“La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables”, indica el DOF.

“El Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo público descentralizado encargado de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables del litio”, agrega.

En esta modificación, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Senado, el Gobierno federal también declaró que el material es de utilidad pública, suspendiendo la expedición de permisos.

“Se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México”, dice.

‘Faltan años’

De acuerdo con Pablo Méndez, presidente del Clúster Minero de Chihuahua (Clumin), la extracción del mineral está en ceros en México y, en caso de que se encontraran puntos rentables para ésta, faltarían años para que comenzara.

“Puede haber litio, pero en yacimientos donde económicamente son muy pequeños o económicamente es muy difícil extraerlos y sale más cara la extracción que la venta, o sea (…) puede haber litio en todos lados, pero que sea realmente extraíble para ser vendido es lo complicado”, dijo Méndez en entrevista.

“Es una exploración de muchos años para que encuentren algún yacimiento de litio; para que encuentren una mina de lo que sea, de oro, de plata, tienen que hacer mucha exploración, lo cual lleva muchos años, y todavía la construcción de la mina lleva otros cinco años; entonces, creo que para que en México se extraiga litio faltan muchos años. Al día de hoy no se extrae”, agregó.

Sobre la modificación a la Ley Minera, Méndez señaló que lo que preocupó al sector no fue el elemento, sino la forma de reservar su explotación sólo para el Estado.

“Lo que preocupa fueron las reformas, la manera de hacer las reformas, eso es lo que se ha platicado: el tema de cómo se reservó un elemento que podría ser cualquier otro (…) eso sí preocupa, que pueda reservarse cualquier otro material que ya se esté explotando al día de hoy”, dijo.

Estrés hídrico

Si bien México apenas está en etapa de actualizar los datos de las 82 localidades con potencial presencia de litio, Geocomunes, que realiza mapas de conflictos relacionados con los modelos de infraestructura y extracción de recursos naturales, identificó procedimientos para 48 concesiones en el país.

Tres de estos títulos vigentes, agregan los datos de la organización, están en Ahumada, donde además hay otros dos en trámite y convierten a este municipio en el único con proyectos de litio solicitados ante la Secretaría de Economía (SE).

Las peticiones, agrega la información del colectivo, están a nombre de una subsidiaria de la compañía canadiense Radius Gold, que para el caso de Ahumada se asoció con Advantage Lithium, a su vez subsidiaria de otra compañía australiana.

Los datos de Geocomunes agregan que uno de los proyectos –denominado Unión– está en un sector en Ahumada de la laguna temporal denominada El Barreal. También, que si bien en el listado del SGM no se especifican detalles de los puntos a estudiar, puede tratarse de uno de éstos.

Sobre esta laguna, información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que “tiene agua solamente cuando existen lluvias torrenciales, que los pequeños cauces fluyen hacia” ella, y que está en la zona del acuífero subterráneo Conejos-Médanos.

Este acuífero, a su vez, abastece lo que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) estimó en 14.3 por ciento del consumo de agua en Ciudad Juárez.

“La mayoría de los estados donde el SGM llevará a cabo trabajos de prospección para una posible explotación de litio sufren actualmente de un grave estrés hídrico y de problemas de escasez y contaminación del agua”, indicó el comunicado de Rema del 29 de abril, con las críticas a la Ley Minera.

“Uno de los principales impactos de la explotación del litio denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos de Sudamérica es justamente la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación ligado a la extracción de litio en salares o salmueras. Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada ‘minería del agua’”, agregó el texto.

En el posicionamiento, Rema menciona también que “ciertos estudios realizados en el salar de Atacama, en Chile, señalan que ‘para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”.

Asimismo, que “provoca graves modificaciones sobre los flujos de aguas subterráneas” y que existen pocos estudios de los impactos.

“¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta ‘en favor del pueblo mexicano’ cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?”, cuestionó Rema.

‘Estratégico’

La existencia de “82 localidades con presencia de litio” aparece enunciada en diversos documentos del Gobierno mexicano, como el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

En éste, el SGM pide recursos para “estudiar las características geológicas de 82 localidades con presencia de litio en territorio nacional y definir áreas susceptibles de contenerlo en calidad y cantidad suficientes para ser consideradas económicamente viables”.

La documentación del SGM plantea que ampliar el conocimiento sobre la calidad y cantidad de este metal alcalino es estratégico en el contexto de reducción del uso de combustibles hidrocarburos.

“En la actualidad, se vislumbra un contexto de escasez de hidrocarburos que amenaza el abasto de combustibles. Ante ello, se ha incrementado la producción de baterías de iones de litio, cuyas ventajas es que son recargables, potentes, muy ligeras y ocupan muy poco espacio”, indica una ficha técnica sobre el proyecto de estudio del SGM, proporcionada por Geocomunes.

“México no produce litio, no obstante, la importancia estratégica que este metal tiene, en el corto y mediano plazo, hace que esté considerado como un mineral crítico a nivel mundial por lo que este país no queda exento de ello”, agrega.

El análisis del Centro de Investigación Belisario Domínguez, por su parte, indica que aunque los mercados de litio varían según la ubicación, el 39 por ciento corresponde a su uso en baterías; 30 por ciento en cerámica y vidrio, ocho por ciento en grasas lubricantes, entre otros.

“El uso de litio en baterías se ha ampliado considerablemente en los últimos años debido a que las baterías de litio recargables se utilizan cada vez más en los dispositivos electrónicos portátiles y en las herramientas eléctricas, así como en los vehículos eléctricos, y en las aplicaciones de almacenamiento de red”, agrega el análisis del Belisario Domínguez.

En la ficha técnica del proyecto del SGM, por separado, se establece que los puntos localizados en el estado de Chihuahua se estudiarían a partir de este 2022.

Tampoco respondieron peticiones al respecto la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) del Gobierno del estado ni el municipio de Ahumada.

Cuencas salares de Ahumada

De acuerdo con Geocomunes, sobre los proyectos concesionados en Chihuahua no se ha reportado información recientemente, por lo que podrían estar inactivos.

Este medio envió correos electrónicos a las empresas extranjeras citadas solicitando información sobre las actividades en Chihuahua, pero no hubo respuesta.

En un boletín de 2016, Radius Gold indica que el plan surgió mientras la compañía trabajaba en el norte de México, donde su equipo de exploración reconoció el potencial de las “largas cuencas salares” y compiló una base de datos con exploraciones históricas de litio realizadas por el SGM entre 1987 y 1993.

“Estamos muy satisfechos con estos proyectos de salmuera de litio y con nuestro nuevo socio, Advantage Lithium. Nuestro equipo ha descubierto una nueva región con salares ricos en litio donde tenemos potencial para un gran descubrimiento”, indicó el boletín de Radius Gold.

“Los cuatro proyectos cubren 37 mil hectáreas y están localizados en los estados de Chihuahua (La Unión, La Unión 2 y Santa María) y Coahuila (La Viesca)”, agregó.

‘Neoextractivismo’

Las organizaciones Geocomunes, Rema y Mining Watch Canada difundieron en 2021 el informe “El litio, una nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde”, en el que plantean que hay procesos especulativos con el afán de recaudar fondos.

“La velocidad de la producción de baterías y en comparación con el consumo potencial creciente de éstas, la lucha intensa por seguir manteniendo en boga el mercado de los hidrocarburos y la ‘escasa cantidad’ de litio disponible en el planeta, que ha logrado colocarlo como un verdadero transformador dentro de la llamada ‘transición energética’, ha detonado una gran ola de especulación alrededor del mercado del litio”, indica el informe.

El mismo, difundido en 2021, agrega que en México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio y que son controlados por 10 empresas, pero que sólo tres están activos.

“Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción (Bacanora Lithium, Organimax y One World Lithium)”, indica el texto, que agrega que éstos están, respectivamente, en Sonora, entre Zacatecas y San Luis Potosí, y Baja California.

En el boletín difundido la semana pasada sobre las modificaciones a la Ley Minera, además, Rema cuestionó que, si bien cambian el sujeto que debe explotar el litio, “lo hace sin poner un mínimo de cuestionamiento al modelo de operación del neoextractivismo para obtener lo que hoy, se dice, es un mineral ‘estratégico’”.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx