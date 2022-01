‘Hay gente que se va sola’

Chihuahua.— El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, declaró que hay personas que se van solas, sobre las declaraciones hechas por Javier Corral y su situación con el PAN. Indicó que a diferencia de la pasada administración, ahora sí existe una administración panista en el Gobierno del Estado, esto luego de que Corral indicó en una entrevista que regresó el prianismo al Palacio de Gobierno.

“En estricto sentido, el PAN ya se acabó, el PAN como PAN ya no existe: es una entelequia, es una ilusión que todavía tenemos o tienen varios panistas; aferrarse a algo que ya no existe como tal ni en su esencia ni en sus referentes básicos éticos…. Yo ya no veo mi participación política, en los próximos años, a través del PAN porque creo que ya no tiene remedio, ya no tiene salvación”, indicó Corral.