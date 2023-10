Hay desabasto del 18% de medicamentos en el Sector Salud

Chihuahua.- Un abasto del 90 por ciento en medicamentos y material de curación alcanzó el Instituto Chihuahua de la Salud (Ichisal) de acuerdo con el último reporte correspondiente al mes de septiembre, mientras que, los Servicios de Salud reportan abasto del 82 por ciento, informó la Secretaría de Salud, a través del área de comunicación social.

La dependencia aclaró que, existen medicamentos que no se tienen dentro del cuadro básico y en estos casos se busca un esquema para que los derechohabientes lo pueden adquirir en otras farmacias, además de que también se tiene el intercambio entre ambos sistemas de salud, en caso de que no se cuente con algún medicamento.

A inicios del presente año, la Secretaría de Salud puso en marcha el almacén de medicamentos mediante el cual se abastece a las clínicas, hospitales y centros de salud tanto delichi sal como de Servicios de Salud, lo que ha permitido una mayor disponibilidad para atender a la población que lo requiere.

Rodolfo Cortez vocero de la dependencia explicó que, que debido al uso constante de medicamentos y material de curación es complicado que se cuente con un abastecimiento del 100 por ciento, pero que, la disponibilidad que se tiene permite atender a los usuarios de los servicios médicos y se trabaja para mantener el abasto en estos rangos.

Explicó que, en otros casos ocurridos en algunas clínicas u hospitales, por ejemplo, dicen que no se tiene el medicamento porque físicamente no lo tienen ahí, pero no preguntan en la Jurisdicción si se cuenta con el insumo, de tal modo que cuando le falta un medicamento a una unidad de Servicios de Salud le piden prestados al Ichisal y viceversa, en lo que llega un nuevo lote de medicamentos.

Esto ha permitido mejorar la atención que se brinda a los derechohabientes, así como contar con los insumos necesarios para brindar una atención médica de calidad en prácticamente todo el estado.